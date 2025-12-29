中國解放軍圍台軍演！國防部1分鐘影片秀戰力：以實際行動護衛國家主權
記者陳思妤／台北報導
中國持續對台文攻武嚇，解放軍東部軍區宣布今（29）日起實施「正義使命－2025」圍台軍演，甚至開嗆艦機多向抵近台灣。對此，國防部成立應變中心並派遣適切兵力應對。國防部發言人臉書也隨即PO出1分03秒的影片秀出戰力，並強調堅定守護台灣，「國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄。全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待！」
解放軍東部戰區宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，今起在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。東部戰區還開嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。
對此，國防部表示，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。
國防部發言人臉書也立即PO出1分03秒的影片批評，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。
國防部強調，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄，全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實力謀和平，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。
