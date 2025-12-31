中國解放軍圍台軍演 歐美日韓反應一次看

▲中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演。圖為中國北京街頭電視大螢幕播放對台軍演畫面。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，引發地區局勢緊張，國際社會高度關注。針對台海局勢升溫，歐盟、美、日、英、法、德等國相繼發聲，表明反對兩岸單方面企圖透過武力改變現狀。

歐盟、英法德發聲

歐盟（EU）對外事務部（EEAS）發出嚴正聲明，指出中國軍演已顯著加劇兩岸緊張，對全球及區域的和平、穩定與繁榮構成戰略威脅。

歐盟對外事務部在聲明中呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，並強調「兩岸問題應透過對話解決。」聲明中還提及：「維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。我們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。」

英國外交部明確指出中方演習增加了局勢升溫的風險，重申台海問題應由兩岸人民透過「具建設性的對話」和平處理，反對任何破壞穩定的單邊活動。英國政府不支持任何單方面企圖改變台海現狀的行為，也不支持任何可能「破壞現狀穩定」的活動，呼籲各方保持克制。

法國對共軍環台軍演表提出「關切」，呼籲各方避免升高情勢，並強調台海穩定是全球安全的重要基石，呼籲各方避免採取挑釁舉措。

德國對共軍環台軍演感到憂心。德國外交部直言演習正危及台海穩定，重申任何現狀的改變都必須在「和平」且「雙方同意」的前提下進行，並督促展開對話。

美國政壇意見分歧

美國總統川普（Donald Trump）表示，已經看到相關情況，但中國國家主席習近平沒跟他提起軍演的事，他也不認為習近平會入侵台灣，且認為中方在該區域演習已是常態，「沒什麼能讓我擔憂的。」

美國國會跨黨派成員則展現強硬態度。民主黨籍聯邦眾議員、眾院台灣連線共同主席史丹頓（Greg Stanton）批評，中國若想透過演習嚇阻華府，顯然是誤判了美國決心。

共和黨聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）認為中國正加速演練侵台，美國必須緊急增加軍售並落實資金撥款，強化對台軍事支援，以應對區域脅迫。

日本、菲律賓、韓國高度關切

作為距離衝突區最近的鄰國，亞太各國採取了謹慎但明確的表態。

日本已透過外交管道正式向中方表達對演習的高度關切。菲律賓駐台代表呼籲各方保持最大限度的克制，避免情勢進一步惡化。韓國外交部維持一貫中立穩健立場，希望透過合作與對話達成和平，並強調將以朝鮮半島的和平與韓國國家利益為外交優先考量。

