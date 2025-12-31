中國解放軍圍台軍演 澳洲外貿部聲援：反對片面改變台海現狀

澳洲外貿部今聲援，除了對中國軍事行為表達高度擔憂，同時強調「反對任何片面改變台海現狀」。（資料照片／國防部提供）

中國解放軍29日無預警對台「正義使命-2025」環台軍事演習，動員海、空、飛彈及地面部隊，在台海周邊多個座標同步進行模擬包圍與封鎖，引發國際社會的高度關切。澳洲外貿部今天（31日）聲援，除了向中國的軍事行為表達高度擔憂，也強調反對任何增加意外、誤判或升高衝突風險的行為，呼籲應以對話代替武力，並強調「反對任何片面改變台海現狀」。

針對中國的軍事行動，截至昨日，已有美國、加拿大、日本、歐洲、以色列等各國國會議員接連為台發聲；菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與友邦巴拉圭副總統亞力安納也在社群媒體發文關切。

澳洲外貿部今天也加入挺台行列，在官網以「關於2025年12月下旬解放軍在台灣週邊地區舉行大規模演習的聲明」（Statement on late December 2025 large-scale PLA exercises around Taiwan）為標題發布新聞稿，並指出，中國在台灣周邊進行的軍事與海巡演習令人高度擔憂，這些行動破壞區域穩定，並可能升高區域緊張情勢。

澳洲外貿部提到，澳洲強烈反對任何增加意外、誤判或升高衝突風險的行為。並強調分歧應透過對話加以管理，而非以武力或脅迫手段處理。

澳洲外貿部強調，澳洲反對任何片面改變台海現狀的行動，和平與穩定符合所有人的共同利益，有關官員已就相關關切向中方表達立場。



