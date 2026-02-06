中國解放軍機、艦持續擾台 顧立雄：形塑台海內海化來麻痺民眾心防



對於中國解放軍對台灣的軍事侵擾，國防部長顧立雄指出，解放軍機去年擾台達3764架次、較113年增長23%，且中共意圖形塑「台海內海化」假象，透過灰帶及認知作戰施壓，此常態化行動易麻痺民眾心防，但敵情威脅迫切且真實存在，國軍強化訓練外也會導入AI與新興科技因應。

解放軍襲擾常態化 國軍持續增強不對稱戰力

顧立雄指出，過去一年，共軍運用綜合軍事施壓、灰帶襲擾、網路攻擊及認知作戰等手段，意圖以用更繁複、精準行動威懾我國。統計數字顯示，114 年共機各型主輔戰機，包括無人機頻繁逾越海峽中線並且進入我國西南及東部空域，達到3,764架次，相較113年的3,066架次成長約23%；各型作戰艦2,640艘次駛入我國應變區，較113年的2,475 艘次增加約7%。

顧立雄也提到，中共常態性在我國外離島禁限制水域及海峽中線周邊從事執法巡查，意圖形塑臺海內海化假象，並運用資安威脅等手段，從事網攻與駭侵，以及綜合政治、經濟、軍事、心理等多重面向，對我實施認知作戰及統戰滲透等，當這樣行動不斷上演，我們擔心容易麻痺國人的心防，但事實上這種敵情威脅是迫切且真實存在。

中國解放軍東部戰區去年（2025年）於29日、30日進行「正義使命-2025」圍台軍演。（擷取央視微博）

顧立雄強調，國軍為有效因應敵情威脅，秉持不升高衝突、不挑起事端原則，綿密掌握共軍動態並精實三軍聯合作戰能力、強化後勤支援、全社會防衛韌性，藉由採購新式武器及提升作戰韌性等方式，持續優化國軍不對稱戰力，配合新式武器裝備獲得，國軍整合兵力組織結構，驅動防衛作戰概念革新，秉持任務導向、為戰而訓原則實質推動各項訓練改革作為，並依循聯戰指揮機制運作、實兵預演、實戰化演練及聯戰計畫訓練整備週期，提升各級部隊高戰備能力。

對於新興科技在軍事上的應用，顧立雄表示，國防部的國防創新小組（DIU）積極探尋民間成熟產品及創新技術，透過廠商交流、國外觀展、駐外單位協助蒐集、委託研究等管道，去年共舉辦117場次商情交流。今年將會執行衛星影像AI自動辨識系統、擴增實境智慧作戰系統、智慧化倉儲管理等3項原型開發；及繫留型無人機、輕兵器火控系統、聲學追蹤、水下滑翔機等10項少量現貨測試，循產業化圓桌會議執行無人機7項、資安類3項的研發補助作業，促進發展。

為強化國防自主，國軍投入前瞻國防科技、DIU推動新興應用。（資料照片／張哲偉攝）

國造「勁蜂1型」攻擊無人機。

顧立雄也提到，未來將在現有多元籌獲途徑，規劃更多國外已部署、有實績的新興裝備，透過原型開發、小批量採購快速驗測新興科技是否符合作戰需求，包括無人地面載具、四足機器人、自主化無人艇、智慧化後勤管理、雷射通訊系統等，藉小批量採購測試、快速建案及籌獲。

在國防研究層面，顧立雄指出，重點在無人載具及反制偵搜、資電防護、航太動力跟飛彈系統、創新不對稱技術，去年共執行130項研究案，有效掌握關鍵技術發展；另外，因應人工智慧快速崛起，去年10月成立專案辦公室，導入具AI功能技術，來建立數位資料管理制度跟標準，確保資料正確性、一致性跟可用性，來擴大服務運用、奠定智慧技術的基礎環境，因為資料及數位治理是基本功夫，藉此引進、強化AI治理能力，加速國軍現代化進程。（責任編輯：王晨芝、呂品逸）

