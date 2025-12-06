中國解放軍殲-15雷達鎖定日本自衛隊F-15 日防衛省：嚴正交涉

日本防衛大臣小泉進次郎7日凌晨召開記者會斥責中國解放軍危險行為 圖：翻攝自小泉進次郎的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本防衛省今（7）日稍早指出，從中國海軍遼寧號航空母艦起飛的殲-15戰鬥機昨（6）日以雷達鎖定日本航空自衛隊F-15戰鬥機，並對中方表達嚴正交涉的態度。

《日本經濟新聞》報導，中國解放軍6日兩度以雷達鎖定日本航空自衛隊軍機。一次發生在下午4點32分至4點35分之間，第二次發生在下午6點37分至7點08分之間。日本自衛隊飛機隨即採取反制措施應對侵犯領空的行為。

日本自衛隊飛機和人員均未受到傷害。

日本防衛大臣小泉進次郎於7日凌晨在防衛省向記者表示：「這是一起超出安全飛行範圍的危險事件，發生此類事件令人極其遺憾。」他透露，日方已就此事向中方提出強烈抗議，並要求中方嚴正交涉，防止此類事件再次發生。

上一次中國軍方對日本自衛隊進行雷達鎖定是在2013年1月，當時一艘中國海軍艦艇在東海公海上用火控雷達（用於射擊）鎖定一架日本海上自衛隊驅逐艦。

