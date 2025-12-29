中國解放軍突宣布對台軍演！日學者疑與「台灣有事論」有關 籲國際社會譴責

即時中心／林韋慈報導

中國解放軍東部戰區今（29）日突宣布，即日起在台灣周邊展開軍事演習。日本知名政治學者、小笠原欣幸分析指出，中國此舉可能暗含對日台合作的警告，同時對台海及東亞和平穩定構成重大威脅，呼籲國際社會應該強烈譴責。





解放軍東部戰區發言人施毅表示，今日起將舉行名為「正義使命-2025」的演習，涵蓋陸、海、空三軍及火箭軍，演練科目包括「海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻」等。他稱，此舉是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，也是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。東部戰區還發布海報，標語為《正義之盾 破限除妄》，海報以五星旗為背景，搭配後製的五星旗盾牌及台灣地圖形象，另有一版《正義之箭 內控外驅》的海報，警告意味濃厚。

中國解放軍釋出軍演海報，放上台灣地圖。（圖／擷取自微信）

小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次演習目的與以往相同，但考量日本首相高市早苗近期發表的「台灣有事」言論，中國此舉恐含對日台合作的警告意味；與去年兩次以及今年四月的一次演習相比，此次演習值得密切關注差異。

他續指，台灣情報機關早在日首相高市早苗發言後的12月上旬即預告中國將會發動軍事演習，所以此次屬預料範圍。但演習時間略有延後，可能與中國軍方其他任務與準備進度有關。他也強調，無論如何，中國此舉本質上是在宣告，台灣海峽及東亞和平穩定面臨重大威脅。雖名義上為演習，實際上仍具武力威嚇性。持武器威嚇他人，在一般社會中屬違法行為，值得強烈譴責。





