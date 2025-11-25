中國解放軍網軍暗網操作抹黑日本首相 國安單位全掌握

國安單位掌握中國網軍於暗網發文誣指日本首相高市早苗「收賄」，由臉書轉傳，再由中國官媒「香港文匯報」刊登企圖「洗白」成為正式新聞報導，混淆視聽。截自臉書



知名「暗網」論壇在本週日（11/23）刊文，宣稱掌握日本首相高市早苗接受外國賄賂之email內容，還宣稱要首相即刻請辭。隨後一如過去的假訊息操作模式，很快地出現在長期散播中國錯假資訊的臉書粉專「台灣網路視窗」，中國官媒《香港文匯網》11/24也立刻刊出一篇抹黑高市早苗「被爆受賄鋪路『臺灣有事』」文章，由中國網軍粉專轉傳，企圖洗白成正式的新聞報導，但此一操作隨即被台灣國安單位掌握，並由警政單位偵辦，研判出自於中國解放軍訊息支援部隊系統。

國安人士指出，知名的暗網論壇「DARK FORUMS」在本週日（11/23）出現一篇由帳號「Samurai」發出，以「Leaked emails related to Japanese Prime Minister Sanae Takaichi」為題，宣稱掌握日本首相高市早苗接受外國賄賂之email內容，還宣稱要首相即刻請辭。

國安人士表示，該暗網貼文中，以假造的「⽇本政府要人非公開不祥事報告書」，指控日本首相高市早苗擔任眾議員時，以email要求幕僚「保管」台灣駐日代表謝長廷贈送的珍珠、黃金等高價首飾。

國安人士說明，一如過去各種假訊息操作模式，暗網內容貼出後，很快地出現在長期散播來自中國錯假資訊的臉書粉專「台灣網路視窗」，幾乎同時間（24日），香港的中國官媒《香港文匯網》立刻出現一篇題為「黑金醜聞重返？高市早苗被爆受賄鋪路『臺灣有事』」，並快速為「兩岸頭條」等知名的中國網軍粉專轉傳貼文，企圖把假訊息洗白成正式的新聞報導。

國安人士進一步指出，由於本案作案型態與過去攻擊我國立委沈伯洋模式等案近似，並且出現中國網軍及官媒的高度協同操作，我國警政單位及調查局在發現後即刻立案偵辦。

國安人士強調，初步研判相關操作出自於中國解放軍訊息支援部隊系統，目的在以造假資訊操作台日之間問題，轉移北京正因為處理對日問題騎虎難下的困窘焦點。

