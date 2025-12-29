中國解放軍釋影片 喊打台灣4據點
[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日突然宣布針對台灣周遭五處海空域實施「正義使命-2025」演習，與此同時，中國解放軍官方微博「中國軍號」釋出一段影片，列出台灣4處關鍵據點，並附上衛星空照圖，並強調「看得到、也打得到」。
中國解放軍東部戰區宣布，將於明（30）日上午8時至傍晚6時，對多個海域及空域進行軍事演習，同時組織「實彈射擊」，屆時任何船隻與飛行器皆禁止進入。中國民航局及海事局也發出「閩航警227/25」航行警告，除了東部戰區公布的五處地點外，還有兩個範圍被列入航行禁制進入範圍。
此外，解放軍官媒「中國軍號」官方微博今早發布一系列演習宣傳影像，包含一段《進逼 奪權 阻逃》的演訓畫面，實為過往軍演的片段冷飯熱炒，喊話「圍島進逼，奪取制權，精準尋殲，插翅難逃」。
值得注意的是，中國軍號還發布一支名為「單向透明、何以謀獨」的宣傳片，將台灣本島4處軍事據點標出，強調「看得到、也打得到」。
若將這4處被標出的地點對照台灣的軍事據點，一處位在花蓮，應為花蓮佳山基地；在高雄被標出的兩點，其中一靠海處是左營軍港，另一地則是陸軍八軍團指揮部；台北也被標出一地，若由空照圖來看，應是國防部海軍司令部本部。
