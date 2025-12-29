中國解放軍鎖台軍演 卓榮泰：認為中國善意的幻想終將破滅

針對鎖台軍演，行政院長卓榮泰表示，對中國還有善意的任何幻想終將破滅、徒勞無功。（圖／行政院提供）

中國解放軍今天（29日）突襲宣布對台舉行「正義使命-2025」環島軍演，總統府上午發聲呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢。行政院長卓榮泰下午則表示，從藍委集體出訪到雙城論壇，可見無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式的行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的任何幻想也終將破滅，而徒勞無功。

中國解放軍東部戰區今宣布組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，組織「正義使命-2025」演習，並稱這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

卓榮泰今天下午出席活動前受訪表示，中華民國政府嚴厲要求中共當局應該停止所有演習，如此窮兵黷武、武力恫嚇，只會引起國人跟國際社會不滿。其次，凡在我中華民國台灣空域、海域自由合法往來的本國及各國的航空器、船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何的危險、威脅，否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰強調，刻意挑在國民黨立委集體出訪之後，以及台北、上海「雙城論壇」舉行之際舉行惡意演習，正足以證明兩件事情，第一，中國正無所不用其極地用盡各種手法，在分化台灣，造成社會對立，國人必須明察，大家必須冷靜；第二，這樣的行為在台灣人看來，無論是附和其九二共識、一國兩制的任何投降式行為，都將自取其辱，而認為中國還有善意的幻想也終將破滅、徒勞無功。

卓榮泰呼籲，希望國人真正體會到唯有團結，沒有敵人；唯有實力，才有和平，朝野各界一致把中央政府總預算案，以及國防特別預算案嚴審通過，國家才有實力，社會才會團結。



