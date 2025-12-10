中國解放軍頻「軍事騷擾」台日韓 外交部給忠告：請展現大國風範與責任

中國解放軍頻「軍事騷擾」台日韓，外交部說話了。（本刊資料照）

中國人民解放軍近期對台、日、韓進行各類型軍事騷擾，對此，台灣外交部今（10）日呼籲中方展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

中國先前才用雷達2度照射日本戰機後，昨日中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。

對此，台灣外交部今天表示，當前國際社會的高度共識是維持台海與印太區域的自由、安全與和平穩定，但令人遺憾的是，近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安。

外交部對於中國近期相關冒進作為予以譴責，同時呼籲中方展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

外交部說，台灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，為維護自身安全以及台海和平穩定，我國會堅定維持台海現狀，並提升自我防衛力量與韌性，和區域民主國家共同致力維護區域的和平穩定與繁榮發展。

外交部說，同時，面對外在威脅挑戰，政府會持續與所有理念相近國家協力合作，捍衛民主，並有信心、有能力與國人共同守護台灣的民主自由與安全。

