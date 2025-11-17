中國解放軍黃海實彈射擊3天 蘇嘉全：日本各界對挑釁都非常憤怒

蘇嘉全（左）今年9月間接見日本台灣交流協會隅修三會長。（台灣日本關係協會提供）

中國為抗議日本首相高市早苗「台灣有事」論，不僅提醒中國公民「暫勿前往日本」，今（17日）起還一連3天在黃海部分海域進行實彈射擊，對此，台灣日本關係協會會長蘇嘉全今受訪時表示，中國抗議已是家常便飯，但對國際關係來說是霸權行為，他表示，日本各界對中國挑釁都非常憤怒。

蘇嘉全今（17日）出席第35屆台日工程技術研討會開幕典禮前受訪表示，中國對於台灣，只要涉及台灣都會抗議，從外交部長林佳龍赴日，到總統府資政謝長廷獲頒天皇獎章等，中國抗議已成「家常便飯」，但對國際關係來說是霸權行為，因此他認為，面對中國抗議，日本政界有種麻痺感。

廣告 廣告

蘇嘉全表示，中方無所不抗議，到最後抗議都會無效，至於中國今起一連三天於黃海實彈射擊，他認為是一種恐嚇國際、恐嚇日本、甚至恐嚇台灣的手段，他也表示，觀察到日本各界對於中國如此挑釁都非常憤怒，中國在國際關係中未必會得利。

日本首相高市早苗本月7日在眾議院預算委員會質詢中，表示若「台灣有事」可能構成日本「存立危機事態」，屆時可依法動員自衛隊，事後引發中國一連串抗議行動，不僅中國外交部呼籲公民「暫勿前往日本」，中共解放軍則今起連三天在黃海進行實彈射擊。

不過，高市早苗支持率不降反升，昨（16日）《朝日新聞》公布全國電話民調顯示，高市早苗內閣支持率為69%，不僅維持歷代內閣罕見高支持率，不支持率也從19%降至17%。





更多《鏡新聞》報導

吳釗燮模仿中國外交部圖卡回嗆霸權 狠酸林劍「垃圾話發言人」

羅智強批「剝奪陸配參政」 沈伯洋3點回擊酸：不愧全台水準最低立委

蔡英文再度訪歐 訪美時程俞大㵢樂觀看待：指日可待