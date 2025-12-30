中國解放軍「50秒戲謔片」沒熱度 網民看膩「炸魚」

政治中心／饒婉馨報導

中國人民解放軍東部戰區宣布自12月29日起，在台灣海峽及台島周邊海空域，實施代號為「正義使命-2025」演習，還在「東部戰區」微博發出多部戲謔影片。不過此次頻發出軍演影片關注度直線下降，即便在中國的社群平台微博熱度也呈現下滑趨勢。





中國圍台軍演熱度「斷崖式下跌」？解放軍「50秒戲謔片」網諷：炸魚行動

中共解放軍對著鏡頭擺出勝利手勢。（圖／翻攝自微博 ＠東部戰區）









中國圍台軍演熱度「斷崖式下跌」？解放軍「50秒戲謔片」網諷：炸魚行動

中共解放軍放大拍攝畫面部分，疑似為台灣本島沿海區域。（圖／翻攝自微博 ＠東部戰區）

中共解放軍持續派遣多架次機艦越過海峽中線，儘管共軍頻繁發布演習模擬影片，展示飛彈發射等畫面企圖施壓，但此次行動並未在台灣社會激起恐慌，民眾生活依舊如常。中國解放軍東部戰區於29日晚間在微博上傳一段長約1分鐘的影片，標題為「那麼近那麼美，隨時到台北」，影片刻意選用輕鬆歡快的音樂作為配樂，畫面開頭為解放軍空軍駕駛戰機，並配上字幕「加個油去台北」，甚至在影片稱呼我國為台灣省「到達台灣省上空」，更放大拍攝台灣沿海一帶，標註「哇～雲中的台灣省太美了」、「看！中央山脈」等語。中國官方進一步將畫面轉往軍艦並戲稱，「呦！還有坐船來的朋友」，隨後飛行員將鏡頭對準自己表示「來張自拍吧」，試圖營造愜意氛圍。

廣告 廣告









中國圍台軍演熱度「斷崖式下跌」？解放軍「50秒戲謔片」網諷：炸魚行動

解放軍甚至發出軍艦，調侃稱為「坐船來的朋友」。（圖／翻攝自微博 ＠東部戰區）

東部戰區更在微博寫下，「你就在我的舷窗下，你就在我的艦艏前。伸手可掬起日月潭水，邁步可登上阿里山頂」，挑釁意味濃厚。影片曝光後，雖引來許多小粉紅興奮地留言，但這類「武力展示」影片，被外界認為僅是重複舊有的軍事套路，威嚇效果已不如過往。台灣及國際網民的關注度呈現「斷崖式下跌」，不少網友更在社群平台譏諷此舉為勞民傷財的「炸魚」行動，認為共軍僅是對海發洩；與此同時，美、日、澳等國也迅速對此破壞和平的行為表達嚴厲譴責。這種「官方熱、民間冷」的反差，反映出在頻繁的軍事挑釁下，台灣社會已培養出高度心理韌性，不再輕易被戲謔式的軍演宣傳所動搖。









《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：中國圍台軍演熱度「斷崖式下跌」 解放軍「50秒戲謔片」網諷：炸魚行動

更多民視新聞報導

台中大雅「街頭湧多輛戰車」 貼文惹網疑：內應？

國防部曝「24ㄒㄕㄅㄏㄉㄐ」任務密碼！台人一看秒懂

台海上空驚見「神祕美國軍機」！國防部證實了

