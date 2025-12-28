中國訂2027達到侵台準備 賴清德：強化「豪豬」力道提高難度

總統賴清德日前接受三立新聞《話時代人物》專訪，選在位於南投集集的國防部軍備局生產中心第209廠。總統府提供



總統賴清德接受電視專訪今（12/28）晚播出，賴清德表示，「幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為它實力不到」，如果中國設定2027年要達到侵台的準備，那台灣就只有一個選擇而已，不斷提高難度，讓中國永遠都達不到這個標準，台灣要持續增加防護力量，也就是台灣要持續提高「豪豬」的力道，要尖銳、要強壯，這就是現在做的工作。

賴清德近日接受三立電視節目《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪，今晚播出。對於如何觀察中國攻打台灣的迫切性，賴清德回應，中國要併吞台灣是中國的國家政策，從6、70年前的八二三砲戰，或者是古寧頭戰爭，其實都可以看得出來，當時是因為全民，大家不分族群、不分先來後到，跟軍人跟國軍，大家共同奮戰，所以守住了台灣也守住了中華民國。

「幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為它實力不到」。賴清德認為，如果中國設定2027年要達到侵台的準備，那台灣就只有一個選擇而已，不斷提高難度，讓中國永遠都達不到這個標準，台灣自然而然就可以安全。

鄭弘儀提及，幾年前有國際媒體寫說，台灣是世界上最危險的地方。賴清德說，不管是前總統蔡英文或是他本人，身為總統最重要的使命就是保護國家安全，維護區域的和平穩定，「我們不會特別去挑釁中國，這件事情我們不會做；我們也不會想要，像兩蔣時代要去反攻大陸，這件事情也絕對不會做，所以我們是堅定地維持現狀。」

賴清德表示，也希望中國，能夠尊重中華民國存在的事實，也能夠尊重台灣人民，民主自由人權生活的意願，「我們很樂意跟中國進行交流合作，這是我們主要的目標。」

鄭弘儀問，因為中國要打台灣，所以美國一直講說台灣就要變成一隻「豪豬」，因為中國國力太大，台灣當然相對小，所以台灣要變成豪豬，就是讓中國吞不下去，總統覺得台灣現在「豪豬」到什麼樣的程度？

賴清德回應，（美國）中央情報局局長講出來的，中國國家主席習近平，在內部會議的時候有要求在2027年之前，完成做侵台的準備，這句話是不是屬實，不去深論，但如果屬實的話，那表示中國現在還不夠力量。

賴清德認為，因為俄羅斯要侵略烏克蘭，是直接戰車就開進去，現在如果中國要併吞台灣要跨海，中國是不是有這個能力，國際觀察家都有很多研究，但是根據美國中央情報局局長在國會聽證所講的話，就表示說到目前為止，中國還不夠這個實力，但是台灣不以此為自滿，台灣要持續增加防護力量，也就是說台灣要持續提高「豪豬」的這個力道，要尖銳、要強壯，這個就是現在做的工作。

鄭弘儀也問及賴曾經在9月20日全社會防衛韌性論壇中有提到，如果台灣遭受到軍事侵略，任何有關戰敗或投降的訊息都是假的，意思是無論如何台灣絕對不投降？賴堅定表示，「對，我們絕對不會投降，一定是堅持到底，我們要有這種背水一戰的決心，才可以阻止中國的輕舉妄動。」

他表示，自己在全社會防衛韌性裡面講這段話，目的是要讓國人知道，在戰爭一開始的時候，或是戰爭過程中，中國可能會散布假訊息瓦解民心士氣，所以在「小橘書」裡面特別提到，在整個中國侵犯的過程中，如果有任何消息說「我投降」，那絕對是假消息，也擔心有些人故意藉這個機會散佈一些恐慌消息，是不是要發生戰爭了。

賴清德說，他要跟國人再次強調，他身為總統兼三軍統帥，最大的使命就是維護國家安全，與區域和平穩定，不讓戰爭發生。

