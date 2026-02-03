中國記者劉虎涉誣告罪遭調查

（德國之聲中文網）綜合中國媒體與社群資訊，中國知名前調查記者劉虎於1月29日在微信公眾號“法與情”刊出文章《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》。 文章的另一位作者是巫英蛟，2月2日，兩人失聯的消息在中國網路引發關注，多名中國律師發文聲援。

成都市公安局錦江區分局2日晚間發布警情通報表示，該局“依法對劉某某（男，50歲）、巫某某（男，34歲）等人涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪立案偵查，相關犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。”中國媒體《財新》引述家屬說法證實，通報所指就是劉虎與巫英蛟，且一名律師也指出巫英蛟1日於河北邯鄲旁聽案件後失聯，報警後才得知他已被警方帶走。兩人目前被關押於成都市看守所。

目前，該篇合撰文章顯示為“作者刪除”。 《維權網》指出，文章發布後，劉虎曾接獲紀委監委人員訊息，要求其協助核實內容；另有消息稱，蒲發友已實名向警方報案，指控該文構成誣告陷害。

劉虎曾任職《新快報》等媒體，後轉為獨立記者經營自媒體。他於2012至2013年間，因在微博實名發表多篇反腐調查報導、指控多名副部級以上官員涉貪，遭警方以毀謗、尋釁滋事等罪名帶走，並被羈押346天後獲不起訴處分。當時被舉報者，包含時任國家工商總局副局長馬正其、陝西省公安廳長杜航偉、上海高院院長崔亞東，以及華潤集團董事長宋林等人。

根據無國界記者的報告，2025年中國囚禁121名記者，為關押最多記者的國家，遠超過第二名俄羅斯（48人）與第三名緬甸（47人）的總和。

作者: 德正 (綜合報道)