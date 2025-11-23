中國記者在聯合國硬拗「中國台灣省」慘遭打臉！ 王定宇：中共戰狼急了、慌了

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」論調後，中國強烈反彈，並在國際場合試圖操作台灣議題。中國記者在聯合國例行記者會上刻意追問，官方文件是否仍稱台灣為「中國台灣省」，卻被秘書長發言人杜雅里克（Stéphane Dujarric）以一句「我不知道大會文本有任何變化」冷回，讓場面相當尷尬。民進黨立委王定宇今（23）日直言，這句話等於當場打臉中共戰狼式宣傳，也凸顯中國急了、慌了，甚至暴露出在民主社會中替中共傳遞謊言的人。

廣告 廣告

民進黨立委王定宇今（23）日直言，這句話等於當場打臉中共戰狼式宣傳。（圖／王定宇辦公室提供）

聯合國17日進行「每日新聞簡報」，這場例行記者會原本正討論巴勒斯坦與黎巴嫩情勢，但中國記者突然轉向台灣議題，連番要求杜雅里克重申立場。發言人僅表示，聯合國對台灣問題的立場一直基於2758號決議，並希望各方降低緊張局勢、恢復對話。

然而，中國記者仍不死心，再問官方文件是否將台灣視為中國的一省，杜雅里克則再次回應「我不知道大會文本有任何的變化」，未替中國的說法背書。當記者進一步詢問是否應尊重「其他國家的領土完整」，發言人則強調，各會員國都應遵守並尊重聯合國憲章。

據《三立新聞網》報導，民進黨立委王定宇對此表示，中國相信「謊言說一萬遍就會變成真的」，但杜雅里克一句話就打臉中共戰狼製造謊言新聞機制。他指出，美國國務院與AIT近期也都公開說明，歷史文件並未記載台灣主權與政治歸屬，台灣長年透過民主選舉證明主權在民。

他強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，高市早苗點出的台海安全風險牽動國際利益，並非中國內政，而中國在聯合國不斷「丟假訊息」，企圖塑造法律與輿論上的假事實基礎，「聯合國秘書長發言人杜雅里克打臉中國戰狼外交附庸、側翼，中國急了、慌了，這也可以看出哪些人在民主國家中是中共謊言協力者。」

更多FTNN新聞網報導

馬英九批高市早苗「台灣有事」說法不智 綠委反擊：馬邦伯沒資格講話

回應賴清德吃壽司挺日本！日議員梅村瑞穗「德不孤必有鄰」也貼台灣滷肉飯

賴清德力挺高市早苗大吃日本壽司！北京閃電反應批作秀

