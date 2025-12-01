中國記者想套他話：台灣屬於中國！日本外相1招KO片段瘋傳

國際中心／周希雯報導

日本首相高市早苗日前因拋出「台灣有事」言論，直接觸碰中共敏感神經，遭受一系列反日的報復措施，中日關係持續緊張。不過面對中共霸道的手段，日本仍維持一貫挺台立場，近期有1名中國記者試圖藉由提問，想套出日本外務大臣茂木敏充說出「台灣屬於中國」等回答、以此展開大外宣，不過全被茂木敏充閃過、以1句「你我理解不太一樣」當場KO，最終還被主持人「中斷施法」，精彩對決過程全被錄下。

近期日本網友在X平台上傳片段，是日本外務省14日記者會場景，並寫下「無論如何都想從茂木口中套出『一個中國』卻怎樣都套不出來的中國記者」。影片中，中國《鳳凰衛視》李姓記者想延續茂木敏充中日關係的發言，接連拋出多個問題，「我想請教，1972年當時的日本外務大臣大平正芳在國會答詢時表示『台灣問題基本上屬於中國的內政問題』。就以這份答辯來說，請問現在的高市政權、日本政府是否仍然支持這個說法？」還要求「希望您能清楚」。

中國記者想套話引誘說：台灣屬於中國！日本外相「淡定接招」網笑：回去多練

中國記者要求說明，高市早苗政府是否認同「台灣問題屬於中國的內政問題」。（圖／翻攝「@@takaichi_sanae」X）

另外，李記者以日本、中國過去簽的《日中聯合聲明》為背景，提到媒體多次詢問日本「日本目前在『台灣問題』上的立場」，茂木敏充也一再強調「日本的立場沒有改變」，該記者再度追問「那麼具體來說，到底是哪一部分沒有改變？日本是否支持中國所主張的『台灣是中華人民共和國不可分割的一部分』？請您說明。」面對該記者試圖套話，茂木敏充直接完美躲過，並稱當時答辯內容就是和議事錄所記載的一樣，「如果您閱讀了議事錄就能理解。日本的立場始終如一，沒有改變，也無其他延伸解釋。」

後來主持人詢問還有無其他問題，該記者再度舉手追問，要求茂木敏充明確表達「日本政府的立場始終如一」的意思，還稱「這樣是否代表日本政府認為『台灣問題是中國的內政問題』？我可以這樣理解嗎？」還要求日本政府說明對「台灣獨立」的立場。面對該記者的自行解讀，茂木敏充此次選擇當面打臉，「我想…我認為我們彼此的理解有差異」，該記者死纏不放再問，「差異在哪呢？」茂木敏充直接用魔法對付魔法，「如果您能更明確具體指出個別事項，我可以再回答」，見該記者沒回應，主持人也宣布本場記者會就到此結束。

該片段如今已累積250萬次觀看，不少日本網友驚喊，「不愧是茂木先生，滴水不漏的等級」、「中國缺乏理解語言的能力，只是沉浸在妄想和臆測中。這是一個心胸狹窄的超級大國」、「這段對話展現了措辭在外交中的重要性。既能指出分歧，又能堅持己見，而不直接回應」。這場對決後來被轉發到Threads，同樣受到台灣網友大讚，「想套話再回去練練吧」、「先把自己說的話塞進受訪者嘴巴裡，然後問你對這有何看法」、「中國記者只敢在民主國家勇敢，在自己國家懦弱」、「水啦直接句點」。

