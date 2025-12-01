中國記者想套話「台灣屬於中國」日外相1招閃過 她當場安靜

國際中心／游舒婷報導

中日兩國情勢持續緊張，中國更是頻頻要求日本表達立場，而日前在日本外務省的記者會上，就出現一名中國記者試著要用套話的方式，引誘日本外務大臣茂木敏充說出「台灣屬於中國」等相關回答，結果都被茂木敏充巧妙閃過，一來一往的過程全被記錄下來。

日本外務大臣茂木敏充。（圖／取自外務省@MofaJapan_jp X）

一名日本網友在社群平台「X」上傳一段記者會片段，影片中中國《鳳凰衛視》的李姓記者不斷經由提問，想要從茂木敏充口中說出「台灣屬於中國」的回答，其中，她以日本、中國過去簽署的《日中聯合聲明》為背景，提到媒體多次詢問日本目前在台灣問題上的立場，儘管茂木敏充一再強調立場沒有改變，記者仍追問，到底是哪一個部份沒有改變？

廣告 廣告

面對記者的逼問，茂木敏充一樣完美躲過，稱「日本立場始終如一，沒有改變也就沒有其他延伸解釋。」結束這個問題。後來記者又在其他問題上追問，希望茂木敏充說明清楚立場始終如一的樣子，更直球說「是否代表日本政府認為『台灣問題就是中國內政問題？』」

這次茂木敏充直接表示，他認為彼此的理解有差異，這時候記者仍不放棄繼續追問，要求茂木敏充說明差異在哪，茂木敏充直接對決：「如果您能更明確具體指出個別事項，我可以再回答。」聽到這個回答的記者沒有回應，這場記者會才就此結束。

上傳這段影片的網友以「想盡辦法讓茂木大臣說出『一個中國』卻怎麼都問不出來的中國記者。」解釋這段影片，網友們也紛紛留言「每次都得應付這種人嗎…真的辛苦了」、「就像茂木先生所說的那樣。中國只是缺乏語言理解能力，沉溺於妄想與揣測罷了。是一個無法面對事實、器量小卻自稱大國的國家」、「茂木先生那帶著深意的微笑真是太棒了」、「看到這樣的對話，就能明白在外交場合「遣詞用字」有多麼重要。不正面回答、在維持自身立場的同時又能點出差異的那種巧妙應對，真的很亮眼」。

更多三立新聞網報導

過去避踩中國紅線！日媒體人讚高市早苗「台灣有事」一句話引爆日人共鳴

中國官媒轟日在台協會「培養媚日人士」自家網友反酸：外語能力待加強

預言中日關係「持續升溫」開戰機率曝 學者建議台灣可做1事

在日本生病怎麼辦？他實測1神器大讚「真的有效」一票網狂喊必收藏

