中國記者聯合國狂喊「台灣省」被發言人打臉 王定宇：中共戰狼製造謊言

記者詹宜庭／台北報導

王定宇表示，聯合國秘書長發言人杜雅里克一句話就打臉中共戰狼製造謊言新聞機制。（圖／王定宇辦公室提供）

日本首相高市早苗的「台灣有事」論調，引起中國極度不滿，有中國記者詢問聯合國秘書長發言人在官方文件上是否仍稱「中國台灣省」，沒想到被秘書長發言人杜雅里克嗆「我不知道大會的文件有任何變化」。對此，民進黨立委王定宇今（23）日指出，發言人杜雅里克一句話就打臉中共戰狼製造謊言新聞機制，中國急了、慌了，這也可以看出哪些人在民主國家中是中共謊言協力者。

針對高市早苗「台灣有事」言論，中國記者在聯合國例行記者會上提到相關議題，詢問聯合國在官方文件上措辭是否仍稱「中國台灣省」，結果慘遭聯合國秘書長發言人杜雅里克打臉「我不知道大會文本有任何的變化。」

王定宇表示，中國相信謊言說了一萬遍就會變成真的，但發言人杜雅里克一句話就打臉中共戰狼製造謊言新聞機制。最近美國國務院與台灣AIT都公開發言，從歷史文件上來看，都沒有提到台灣主權、政治歸屬，台灣經過多年民主化，用一票一票選出總統與村里長，用民主行動證明台灣主權歸屬是台灣國人擁有，不屬任何其他國家。

王定宇說，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，不管從我國憲法架構，還是二戰到2758號決議文等歷史文件來看，台灣不隸屬中國，高市早苗點出台灣面對中國威脅，這是引響國際利益的國際事件，不是中國內政，中國跳腳後現在又要在聯合國裡面，透過不斷詢問假訊息試圖營造法律戰、輿論戰的假事實基礎，聯合國秘書長發言人杜雅里克打臉中國戰狼外交附庸、側翼，中國急了、慌了，這也可以看出哪些人在民主國家中是中共謊言協力者。

