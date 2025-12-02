中國記者逼問「台灣屬於中國」 日外相茂木敏充1句話KO！百萬人讚爆

日本外務大臣茂木敏充近日在記者會上遭中國記者逼問，試圖從茂木口中釣出「台灣屬於中國」的回答，雙方一來一往都被茂木巧妙閃過。資料照。美聯社



日本首相高市早苗11月在議會答詢針對「台灣有事」的發言引發中國不滿，兩國關係持續緊張，日本外務大臣茂木敏充近日在記者會上遭中國記者逼問，試圖從茂木口中釣出「台灣屬於中國」的回答，雙方一來一往都被茂木巧妙閃過，茂木最後一句話將記者KO，獲得日本網友大讚，影片也在社群平台X瘋傳。

茂木敏充上月28日召開外務省記者會，中國《鳳凰衛視》李姓記者以日中過去簽署的《日中聯合聲明》為背景，提到媒體多次詢問日本目前在台灣問題上的立場，進而提問：「日本是否支持台灣成為中華人民共和國不可分割的一部分？」茂木隨即回答：「日本的立場始終如一」，記者追問：「是哪一個部份沒有改變？」茂木再答：「如果您閱讀議事錄，就會理解當時的答辯內容」，以此結束這一輪的問答。

沒想到，李姓記者還沒放棄，在另一輪的提問又繞回這個問題，希望茂木敏充說明「何謂立場始終如一？」甚至逼問：「是否代表日本政府認為『台灣問題就是中國內政問題？』」這次茂木直球對決：「我認為我的理解和李記者的理解可能存在一些差異。」記者繼續追問：「差異在哪？」茂木反將一軍：「如果您能更明確具體指出個別事項，我可以再回答。」看到記者沒有回應，記者會才就此結束。

茂木敏充與中國記者的這段對話被日本網友擷取下來放上社群平台X，並在發文中寫道：「想盡辦法讓茂木大臣說出『一個中國』卻怎麼都問不出來的中國記者」，影片迄今累積破200萬觀看，網友紛紛留言：「共產黨記者永遠想套話」、「維持自身立場的同時又能點出差異的巧妙應對，真的很亮眼」、「中國只是缺乏語言理解能力，沉溺於妄想與揣測」，還有人大讚：「茂木先生那意味深長的微笑真是殺傷力十足！」

