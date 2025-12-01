中國記者鬼打牆引導「台灣是中國的」 日大臣狠打臉：跟妳認知不一樣

中國記者鬼打牆引導「台灣是中國的」，遭日大臣茂木敏充狠打臉。圖／翻攝自X

日本首相高市早苗「台灣有事」一說讓中日關係瞬間降到冰點，大批中國人抵制到日本旅遊，日本的「反中情緒」也越來越濃。近日，一名中國李姓記者企圖引導日本外務大臣茂木敏充說出「台灣屬於中國」，雙方你來我往，最終被茂木敏充狠狠打臉，畫面掀起日網熱議。

中國女記者鬼打牆問「台灣問題」 茂木敏充：跟妳認知不一樣

日本網友「あーぁ」上（11）月29日在X分享一段外務省記者會片段，事發於11月14日，一名《鳳凰衛視》李姓女記者向茂木敏充提問「中日關係問題」，表示1972年時，時任日本外務大臣大平正芳稱台灣問題屬於中國內政問題，「現在的高市政權，是否仍支持這個說法？」

李女接著問，提及《中日聯合聲明》，大臣日前遭提問時屢屢強調日本的立場沒有改變，「具體來說，是哪一部分沒有改變？日本是否支持中國主張的『台灣是中國不可分割的一部分』？」

茂木敏充回應，「當時外務大臣答辯內容如議事錄所記載，日本的立場始終如一，沒有改變也沒有其他延伸解釋」，對於記者提問台灣歸屬問題，並無正面回應。

接著李女繼續追問，「是否意味著日本政府認為『台灣問題是中國的內政問題』？我可以這樣理解嗎？」、「日本政府對於台獨將採什麼態度」，茂木敏充則冷回「我的理解和李女士你的理解兩者間應該有些地方不太一樣」，並稱相關具體事項，需更明確的提出問題，會再分別回答。

日本網友看法一面倒！大酸中共：沉溺於妄想和臆測

該段影片曝光後瞬間引起日本網友熱議，短短幾日已累積250萬次觀看，紛紛留言表示「完全沒必要容忍共產主義者的胡言亂語」、「難道沒有更多像樣的記者嗎？」、「中國缺乏理解語言的能力，只會沉溺於妄想和臆測」、「在這種時候，茂木大臣還是值得信賴的」、「這段對話展現了措辭在外交中的重要性」。

一名網友也感嘆，政治家是一項艱鉅的工作，因為有時候你必須小心謹慎，「以免為自己說的每一個字負責。」

事實上，中國每逢處理台灣問題，不如意就會瞬間玻璃心，不少政府官員言論更是毫無高度，如駐大阪總領事薛劍日前稱要砍高市早苗的頭，中共官媒央視則公開稱高市發言是在「噴糞」，隨後更是一頓軍事恫嚇，警告日本若介入台灣問題將付出代價。

中國耍流氓制裁！取消赴日航班、蠟筆小新遭禁播

中共也祭出一系列制裁手段。根據《日經新聞》報導，中國大量取消12月份飛往日本航班，估有904班次受影響，演唱《海賊王》主題曲的大槻真希，歌手濱崎步在中國的演唱會也被迫喊卡，其餘包含日本歌手組合柚子和鋼琴家上原廣美，在中國演出也同樣受影響，就連《工作細胞》、《蠟筆小新》最新電影版，上映日期遭無限期延後。

大量中國觀光客取消旅日行程，也連帶影響飯店業者生意，據調查，已有近7成的飯店訂單遭取消。有學者分析，中國疑似正在對日本採取與2016年對韓國部屬薩德系統時，同樣的制裁手段，「中國似乎決心繼續向高市政府施壓，直到認為必要為止」。



