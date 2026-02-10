中國診所「放血療法」稱排邪氣 滿地鮮血駭人畫面曝光

國際中心／李明融報導

中國上海市松江區近日查獲一處以「健康諮詢」為名義營業的非法診療場所，該診所沒有取得任何醫療執照，但卻私下替病人進行高風險的「放血療法」，遭民眾拍下影片檢舉，暗紅鮮血流滿地面的駭人畫面曝光，網友痛批「這是在獻祭嗎？」，相關事件引發社會高度關注，相關人員已被依法查辦。

中國診所「放血療法」滿地鮮血 黑醫稱「排邪氣」網傻眼：在獻祭嗎？

無執照經營的診所，以提供養生與健康諮詢服務為由，從事非法醫療行為。（圖／翻攝自微博）

環境惡劣如屠宰場 操作員聲稱「排邪氣」誤導民眾





根據《看看新聞》報導，中國上海市松江區一間無執照經營的診所，以提供養生與健康諮詢服務為由，實際卻長期從事非法醫療行為，有民眾偷偷拍下診間內進行針灸、拔罐，以及高風險「放血療法」的畫面，自稱「行醫者」的人員未穿醫師袍，也沒有配戴口罩、手套，地板全是散落的棉球及染血紗布，環境相當惡劣。最駭人的是「放血療法」過程，影片中可以看到操作人員將長針刺入病患皮膚，暗紅色血液當場順著針具流出，短短時間地板積成一攤血水，操作人員還聲稱此舉可以「排邪氣、清瘀堵」，甚至表示單次放血量約達100毫升，嚴重超出正規醫療安全標準。

醫療環境惡劣，操作人員單次放血量約達100毫升，嚴重超出正規醫療安全標準。（圖／翻攝自微博）





衛生單位：放血排毒毫無根據 恐引發失血性休克





當地機關接獲通報後，松江區疾控與衛生監督部門隨即展開聯合稽查，當天派員突擊現場，現場查獲多名人員正在進行非法醫療行為，立即勒令停止營業，並依法查扣針灸針、拔罐器具等相關醫療設備。執法人員調查發現，現場操作人員均不具備醫師資格，已構成非法行醫行為；其中一名黃姓男子更是第3次無證行醫，因情節重大已移送警方追究刑事責任，其餘涉案者則將面臨最高違法所得10倍的行政罰鍰。衛生單位對此嚴正提醒，坊間流傳的「放血排毒」毫無醫學根據，血液離體凝固僅是正常的生理反應，並非排毒表現；任意放血恐導致感染或失血性休克等生命危險，呼籲民眾切勿輕信來路不明的養生療法，以免危害健康。

