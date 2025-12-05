中國詐騙集團改「殺洋盤」! 專騙洋人 美國人被騙千億

美國成立「打詐特別小組」追查鎖定美國人的投資詐騙（圖／達志影像美聯社）

東南亞詐騙園區遭到清剿，許多大陸詐騙犯逃回中國，現在改變策略，鎖定外國人進行詐騙，在大陸被稱為「殺洋盤」。美國對此非常重視，特別成立打詐特別小組，因為去年美國人被詐騙損失的金額，高達三千多億台幣。

中國大陸公安在山東破獲一個詐騙集團，逮捕了4名詐騙犯，並查獲10台電腦、12部手機。讓警方感到意外的是，這些詐騙犯專門針對外國人下手，而非本國民眾，這種行為被稱為「殺洋盤」。落網的詐騙犯表示，以為「中國人不騙中國人」，只騙外國人就沒人管。山東公安局網路大隊何海洋指出，這些詐騙犯透過虛擬網路將自己打造成外籍的白富美或高富帥等虛假人設，然後將外國人吸引到聊天軟體上，利用不同的話術並借助翻譯軟體對目標虛寒問暖，逐漸培養感情騙取他們的信任。

中國境內的詐騙集團會翻牆使用中國禁用的Line、Whatsapp、Facebook等社群媒體，誘騙外國人，利用網路戀愛手法使對方掉入假投資詐騙陷阱。新加坡CNA記者Tan Si Hui指出，在一起以印度籍人士為目標的案件中，超過6.6萬名受害者被詐騙超過500萬美元。不只印度人被中國人騙超過1.5億台幣，還有美國人被騙走畢生積蓄。

一名住在北加州的美國受害者被騙超過一百萬美元，一切就從一封陌生簡訊開始。這位受害者表示，有人突然在WhatsApp上傳訊息給他，自稱叫Jessica。兩人很快成為朋友，一開始Jessica聊父親病危，一個月後分享用加密貨幣進行黃金交易如何大賺一筆，讓受害者誤以為只要幾週他的錢就會翻倍。然而當錢轉進加密貨幣後，投資帳號突然不能再登入，Jessica也人間蒸發，這時他才醒悟淪為「殺洋盤」的受害者。他傷心地表示，那是他和太太30年來一點一滴累積起來的財富。

根據美國官方統計，去年美國人被詐騙損失100億美元，約合超過3000億台幣，年增幅高達66%，引起美國政府注意。美國華府特區聯邦檢察官Jeanine Ferris Pirro認為，這場「詐騙疫情」無疑是把美國一般民眾的世代財富轉移到中國有組織犯罪的手中，使其同時成為國家安全問題與國土安全問題。FBI刑事偵查副助理處長Gregory Hieb表示，FBI的網路犯罪申訴中心報告指出，2024年的損失超過65億美元，而且這還只是來自加密貨幣投資詐騙計畫的損失，比前一年增加了43%，今年通報的損失金額預計會再度上升。

反跨國組織犯罪資深專家Jason Tower指出，會看到一些網紅在像TikTok這類熱門應用程式上發布相關影片，談到所謂的「愛國式詐騙」，也就是某些詐騙集團強調他們並未詐騙中國人，並稱詐騙外國人不是犯罪，且若集中鎖定外國目標，他們不會被起訴。

其實，中國犯罪組織的「殺洋盤」，早已活躍在東南亞，CNN曾直擊泰緬邊境詐騙園區，描述河對岸有圍牆包圍的園區位在緬甸境內，有些在那裡工作的人說他們被迫違背意願替人詐騙美國人辛苦賺來的錢。橫跨大半個地球的詐騙，根據外媒報導，已經成為一條中國黑幫主導，價值數十億美元的犯罪產業鏈。

