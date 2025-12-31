中國認知作戰先開打！共軍聲稱「俯瞰台北101」 起底「雙尾蠍」無人機

編譯林浩博／綜合報導

中國歲末年終圍台軍演，不只動用三軍與海警船進行「武嚇」，還在網路大搞資訊戰。當中最被廣為報導的正是所謂「無人機俯瞰台北101」的圖片。

親中港媒就直指該圖為TB-001「雙尾蠍」無人機所攝，但台灣國防部澄清，該款無人機並未進入台灣的24浬範圍，強調此為認知作戰。不過，究竟這「雙尾蠍」是何方神聖，本文就來一探究竟。

號稱「台北101」的TB-001「雙尾蠍」無人機。（圖／翻攝自X平台 @Xixi_2328857214）

中共黨媒的「獨家」寫什麼？

親中港媒「大公文匯網」於29日深夜，刊出所謂的「獨家觀察」報導，稱依據共軍帳號稍早所釋出的無人機出庫影像，推斷應為雙螺旋槳動力的TB-001「雙尾蠍」無人機。

根據報導，該款無人機，兼有情報偵察與發射飛彈攻擊的能力，最大起飛載重近3噸，可有效負荷1噸，最高可飛1萬公尺，最遠航程可飛6000公里，巡航時速300公里，最多可攜帶16枚空對地飛彈。報導稱讚此款無人機具備經濟、可靠、長航時、大負荷與特定環境適應的優點，利於運輸、救災、緊急通訊與特種作業。

報導還稱，此款無人機裝備機載光電設備與合成孔徑雷達，因此可執行全天候偵察任務，在便攜式與短程防空飛彈的射程外探測敵人。

號稱「拍到101的無人機」為擾台常客

大型無人機TB-001堪稱「擾台」常客，2023年4月28日，還首度逆時鐘繞台飛行，並創下中共無人機全程在台灣防空識別區（ADIZ）內繞台的首例。

據國防部當時說法，當天24小時內，共有19架共機闖入台灣的ADIZ，這架TB-001即其中之一。英國《衛報》同一天報導，雖然共機經常闖入ADIZ，但完整繞台實屬極為罕見。與之一同環台伴飛的，是可攜帶核彈頭的中共「轟六」轟炸機。

「大公文匯網」則稱，TB-001曾於2022年7日，經日本沖繩縣的宮古海峽，進入太平洋，後轉往巴士海峽，繞飛至台灣東側，展開對台灣的繞島偵查。2023年9月與隔年6月，也曾繞飛台灣周邊海域。

左側為中共黨媒所稱揭示無人機真面目的影像。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/clashreport/status/2005621778480283854

認知作戰

對於這次疑似TB-001「拍攝」台北101及市區，國防部情報次長謝日升於30日表示，該款無人機確實有在台灣周邊活動，但並未進入24浬鄰接區內，與事實有所出入，屬於認知作戰。

謝日升另指出，所謂的拍攝照片經分析，是可能透過手機以AI所得到的結果，他不能排除各種可能。

