中國認知戰「明確分工體系」曝光！綠委驚喊：親共媒體也會幫忙

即時中心／高睿鴻報導

中國近年積極對台發動統戰攻勢，除了肉眼可見的武力威脅，檯面下，更是戮力推動「輿論戰」，試圖用賄賂、收買、脅迫加洗腦等手段，讓越來越多意見領袖為其背書、宣揚意識形態。近日，海外中國軍事網紅「說真話的徐某人」更曬出錄音檔，指控解放軍疑似派出「中間人」，打算出資收買他。對此，民進黨立委王定宇今（21）日回應，從徐某人揭露的資訊來看，基本可確認，這套攻勢的背後，已有的明確分工體系。

王定宇說，如今中共會使用大量金錢、各種資源，接著透過中間人（可能是情報或統戰人員、甚至是國台辦人士、或只是單一台商），想辦法接觸特定人士；後者收到錢後，可能會幫忙說出他們要求的言論，例如攻擊台灣、吹捧中國等。不僅如此，在台灣這邊，甚至也會有親共的主流媒體，幫忙轉載成台灣人看得到的新聞，形成「外銷轉內銷」的訊息鏈；從一開始的造假內容，後來變成媒體的正式報導，讓所有人誤以為是真的。

王定宇強調，這套認知作戰的模式，已經變得非常細、相當明確，但如何具體地確認每個分工階層、以及背後是否接受中共的直接命令，以達到違法的構成要件，依舊是相當不容易的事情，也是當前法律仍有漏洞之處。「關於這塊，我們也應該思考該如何補強」，他坦言說。

另一方面，由於台灣相關單位，已開始嚴防上述情事、杜絕被滲透的可能性，結果反遭質疑侵害自由、不夠民主；王定宇認為，這根本是邏輯謬誤，因為台灣人民本身思考的正是，如何保護我們的民主、我們的自由。他憤怒地說：「台灣人想做的，其實只是保護自己的國家；但看看某些網紅，天天嫌台灣這裡不民主、那裡搞獨裁，結果卻又要人家去當中國人、當中國的一部分」

王定宇認為，這種行為不就像國民黨一堆人一樣，明明手拿美國護照，卻想將台灣人民親手推進中國？實在都很荒謬。不過，相較於台灣人只要稍微「練習」一下，應該就能識讀這類資訊，王定宇認為，中國人或許更有必要覺醒、並且感到生氣。他直言說，中國年輕人失業率這麼高、或甚至連解放軍退下來的老兵，政府已經承諾過要給房子，最後卻不給了、直接沒收；以及，老年人的醫保也是打折再打折。

民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）

承上述，王定宇不禁感嘆道，中國共產黨寧可花大錢，買一堆網紅用來欺騙台灣社會、希望對我國進行認知作戰，但卻不將這些錢，拿來照顧中共自己的人民、忽視他們的不足之處。因此他強調，更該憤怒的，應該是中國人民。「你繳稅養了共產黨，共產黨卻花錢買認知作戰，無視自己的民生凋敝」，王定宇說。

另一方面，他也給予徐某人肯定，雖然是軍事類製作者，但勇於揭露這個事實，就應該給其正面肯定；不過，王定宇卻也相信，應該還是有更多人拿了中共的錢、受不了巨額金錢的誘惑，而對台灣進行攻擊。他直言說，我們不能只仰仗個人的良心，台灣自身也應建立好制度、而國安單位的查辦能力，同樣必須值得依賴。

然而，雖然明知法令不足，但王定宇仍無奈地說，現在的國會是由國民黨、民眾黨掌握人數優勢，目前很難寄望，他們會願意去修正這些國安法規。因此他說，只能期待我們的國安法律，將來終有一天能更齊備、跟得上現代科技進步，以應付認知作戰體系的多元性。

王定宇最後也說，對於徐某人揭露的真相，其實並不感到意外；但依舊值得台灣人民好好思考，我們的自由民主，就應該由自己來保護。他更警告說：「再不提高我們的識讀能力，那麼有一天，你就不需要識讀能力了；中共喂你什麼，你就要吃什麼」。王定宇強調，那不是我們想要的國家、也不是我們想讓孩子們生活的方式。

