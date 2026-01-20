中國課我農產29%高關稅 台東鳳梨釋迦農憂滯銷

受到去（2025）年颱風影響，台東鳳梨釋迦延後採收，農民預計下星期就要進入大採收期，可是現在農民卻很擔心採收量大，但卻無法外銷到中國，因為中國在2024年就停止台灣農產品進口零關稅措施，鳳梨釋迦要外銷中國必須被徵收進口關稅20%再加上增值稅9%，一共29%的高關稅，到現在政府還無法跟中國談降低關稅，而貿易商要來收購的價格也一直壓低，農民收入大減。

農民謝宗憲表示，「如果之前一開盤價都可以到80以上嘛，那現在大概就只有40、50塊這樣子。」

廣告 廣告

農民陳小姐認為，「我自己因為覺得價錢沒有那麼好，然後就是不符合我的成本，所以我就會想盡辦法在國內銷這樣。」

台東縣農會表示，去年台東鳳梨釋迦外銷中國量只有4000多公噸，已經比往年減少四分之三，相當嚴重，主要原因雖然是颱風影響。今年產量已經恢復，可是又受到中國有6000多公頃、比台灣多3倍大面積的鳳梨釋迦威脅，呼籲政府要重視鳳梨釋迦產銷失衡的問題。

台東縣農會理事長楊招信建議，「台東縣政府要提出來比如說運費的補助、資材的補助，還是說現錢的補助。」

縣府表示，台東有2000多公頃鳳梨釋迦，品質比中國好，會持續協助農民打進中國高端市場，也會持續開拓亞洲各國市場幫農民外銷，至於農民要求跟中國談降低關稅，會向中央反映。