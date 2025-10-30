中國談判進度領先台灣？ 台代表團：兩條線各自進行

（中央社記者潘姿羽慶州30日電）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會，川普會後表示雙方已達成協議。APEC台灣代表團對此表示，每個國家關切議題不同，台灣與中國是兩條線單獨與美國談，中國關注的項目不見得是台灣重點。

全球矚目的川習會落幕，歷時約1小時40分鐘。會後，川普表示雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。

媒體關切，從目前美中釋出的協議資訊，對台灣有無影響，以及從美中、美韓談判進展，有無台灣可參考之處。

台灣代表團人士指出，兩國之間貿易協定，很大部分關係著兩國實力及如何回應對方要價，不論台灣還是中國，與美國談判期間，都有各自想要守護及爭取的項目，「我們是兩條線單獨在跟美國談，我們談我們、他們談他們。」

台灣代表團人士說明，從美中雙方釋出的資訊看來，川習會談及芬太尼、稀土及中國承諾購買黃豆；台灣比較沒有這些問題，而是偏向產業鏈合作，如何確認美國政府能夠給予赴美的廠商必要協助，這是台美談判過程中要重點確認的項目。至少中國、韓國跟台灣的模式不一樣，所以才會說台美談判是以「台灣模式」溝通。

另位代表團人士也說，儘管韓國與美國達成貿易協議，細節仍存在落差；台灣談判團隊其實一路觀察其他國家與美國達成的協議內容，作為拿捏與美談判的立場及底線參考。

該位人士表示，韓美談判細節在金額解讀上有落差，這點要繼續關注雙方有無更具體說法。

另外，媒體詢問，此次川習會未談及台灣，如果下次習近平訪美提及台灣議題，如何因應。

台灣代表團說，事實上並非川普主動開啟台灣話題，而是起源於華爾街日報文章，但這篇文章有高度可能性來自於中國，中國設定此議題，但沒有成功。（編輯：張良知）1141030