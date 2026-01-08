中國證實引渡詐騙首腦陳志 太子銀行進入清算

中國官方今天(8日)證實涉嫌跨國詐騙的首腦陳志(Chen Zhi)自柬埔寨被引渡回中國。陳志先前遭美國起訴，涉及金額高達數十億美元的詐騙案。

柬埔寨當局同日表示，由陳志創立的太子銀行(Prince Bank)已進入清算程序。該銀行隸屬於太子控股集團(Prince Holding Group)，美方指控該集團為「亞洲最大跨國犯罪組織之一」的掩護公司。

中國公安部表示，陳志已自金邊被「押解回國」，並形容此案為中、柬執法合作的「重大成果」。中方並稱將陸續對陳志犯罪集團核心成員發布通緝令。

廣告 廣告

柬埔寨國家銀行指出，太子銀行已停止提供新金融服務，但客戶仍可正常提領存款，借款人須繼續履行還款義務。該行資產管理規模約10億美元。

陳志於去年10月遭美國與英國制裁，被指主導在柬埔寨運作的大規模網路詐騙行動，涉及數百名被販運至詐騙園區的勞工。柬埔寨警方表示，已依中國要求逮捕陳志等3名中國籍人士並完成引渡。

專家指出，此次行動是在國際社會持續對柬埔寨施壓後的結果；人權組織則指控柬埔寨詐騙據點長期涉及人口販運、強迫勞動與酷刑。

美國檢方指控，陳志若在美國被判有罪，最高可面臨40年徒刑，案件涉及遭查扣、價值逾110億美元的比特幣。王子集團否認相關指控。(編輯：宋皖媛)