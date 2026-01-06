中國證監會年度任務 首重公司財務造假

（中央社記者李雅雯台北6日電）中國證監會召開座談會，強調加強財務造假綜合懲防重點工作。中國證監會從2024年以來累計查辦財務造假案件159起，行政處罰111起，罰沒人民幣81億元（約新台幣364.5億元）。

中國證監會透過微信公眾號表示，「資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會」在5日召開，由證監會黨委書記、主席吳清主持。

最高人民法院、最高人民檢察院、國家發展改革委、公安部、司法部、財政部、中國人民銀行、國務院國資委、稅務總局、市場監管總局、金融監管總局等多個部門代表出席會議。

會議提到，2024年7月5日中國國務院辦公廳轉發中國證監會等部門「關於進一步做好資本市場財務造假綜合懲防工作的意見」以來，持續加大對於財務造假案件查處力道，懲治第三方配合造假、壓實中介機構「看門人」責任，完善常態化、長效化懲防機制。

證監會統計數據資料顯示，證監會自2024年以來，累計查辦財務造假案件159起、行政處罰111起、罰沒金額81億元。對43起案件大股東和實控人追究責任，對配合造假的第三方以行政違法共犯方式嚴懲；向公安機關移送涉嫌財務造假犯罪線索112件，強化對於中介機構的責任追究。

18家嚴重造假公司實質觸及重大違法被強制退市；證監會先後對91家已退市公司立案調查，防止「一退了之」。

會議強調，在「意見」被持續落實情況下，將繼續深化資本市場財務造假綜合懲防體系，證監會將與相關部門增強綜合懲防效率、效果，不斷提升上市公司品質和投資價值，有效保護投資者合法權益。（編輯：陳鎧妤）1150106