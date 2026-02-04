中國警告巴拿馬運河港口裁決恐付出沉重代價

根據英國航運相關網站引述，中國大陸近日警告巴拿馬，當地法院裁定撤銷香港長江和記實業旗下公司經營巴拿馬運河港口合約，恐將付出「沉重代價」。中國國務院港澳事務辦公室對巴拿馬最高法院的裁決表達強烈不滿，形容該判決「荒謬、可恥且可悲」，並強調將堅決維護中國大陸企業的合法權益。

巴拿馬最高法院上週裁定，撤銷巴拿馬港口公司自一九九○年代以來取得的關鍵合約，該合約原授權其經營巴拿馬運河太平洋與大西洋兩端貨櫃碼頭。法院指出，相關合約涉及違憲及公共利益疑慮，因此予以宣告無效。

此一裁決正值美中在全球貿易航道影響力競逐升溫之際，被外界視為美國華府一項政治勝利。該判決也可能衝擊長江和記實業原計畫以約二百三十億美元，出售遍及二十三個國家、共四十三座港口交易。

港澳辦透過官方社群平台指出，裁決「罔顧事實、背棄信任，嚴重損害香港及中國企業的正當合法權益」，並強調中國擁有充足手段、工具與實力，捍衛公平正義的國際經貿秩序。聲明更警告，若巴拿馬政府「一意孤行」，勢必在政治與經濟層面付出沉重代價。

美國則對裁決表示歡迎。美國眾議院「中國問題特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，此為「美國的勝利」。中國港澳辦未點名美國，但指責「某些國家」以霸凌手段迫使他國就範，並批評巴拿馬「甘於屈從」於霸權力量。