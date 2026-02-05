中國警告撤銷港口經營權付沉重代價 巴拿馬總統：不允許受任何國家威脅

巴拿馬總統穆里諾(Jose Raul Mulino)5日表示，他希望與香港公司針對巴拿馬港口經營權的法律糾紛「不會升級」，但巴拿馬政府將繼續堅持對這家公司的裁決。

穆里諾在晨間記者會上表示：「巴拿馬是一個有尊嚴的國家，不會允許受世界上任何國家威脅。」

一週前，巴拿馬最高法院裁定，香港長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司(PPC)取得的巴拿馬運河(Panama Canal)特許經營權違憲。

最高法院的裁定被認為是美國總統川普(Donald Trump)的勝利，川普企圖阻擋中國對這個戰略水道的影響力。美國的這一舉動也將這個中美洲國家推入地緣政治博弈的中心。

中國警告，如果巴拿馬維持這項裁定，巴拿馬將付出「沉重代價」。

長江和記實業表示，強烈反對上週的裁決。其子公司4日宣布，已經啟動對巴拿馬的仲裁程序。

穆里諾說，在法院的裁決被執行前，巴拿馬海事局將與巴拿馬港口公司合作確保港口繼續運作。他沒有具體說明執行裁決的時間。

穆里諾指出，一旦這項特許經營權被正式取消，丹麥物流公司馬士基集團(A.P. Moller-Maersk)在巴拿馬的子公司，將在過渡階段經營這些港口，直到完成新的特許經營權的招標和授予。

這兩座巴拿馬港口是長江和記實業230億美元交易案的一部分，這項交易將長江和記實業的全球43個港口，出售給美國投資公司貝萊德(BlackRock)率領的財團。這項交易案最初在去年3月宣布，但後來因為訴訟案的複雜情勢與華盛頓和北京之間的地緣政治緊張而不斷延宕。

分析人士認為，長江和記實業可能會利用仲裁等訴訟程序來爭取時間，以尋求更廣泛的港口交易替代方案。(編輯：鍾錦隆)