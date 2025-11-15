中國警告日本？發布黃海軍事實彈演習 總統府出聲「別成麻煩製造者」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

日本首相高市早苗發表「若台灣有事，可能構成日本存亡危機事態」後，引發中國駐大阪總領事薛劍在8日於社群平台X公開嗆聲「那顆擅自闖進來的骯髒腦袋，只能毫不猶豫地砍掉」，引發中日關係緊張。繼中國14日發布通告提醒中國公民「近期暫勿前往日本」後，中國大陸海事局15日隨即發布將於17日至19日於黃海實施軍事實彈射擊，禁止船機駛入。對於連串態勢發展，我總統府出聲聲援日本。

總統府呼籲北京不要成為國際社會的麻煩製造者。（圖／總統府）

總統府發言人郭雅慧表示，針對中國近日對日本採取旅遊限制措施，今（15）日起更在周邊區域進行實彈演習，引發各界對區域情勢的高度關注，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上也共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好。有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國密切關注，將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行各類型複合式威脅，對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，應該即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。

