中國警告軍事任務 蔡明彥：中共軍演熱期 料敵從寬不排除任何可能

日中關係因日本首相高市早苗「台灣有事」說陷入緊張。綜合環球網等大陸媒體報導，根據中國海事局官網，葫蘆島海事局發布航行警告，自3日凌晨3時至晚間7時，渤海部分海域將進行軍事任務，禁止任何船隻駛入。國安局長蔡明彥今天表示，11月到12月是中共軍演熱期，但料敵從寬、不排除任何可能性，將發揮聯合情監偵掌握共軍動態，必要時與友盟交流情報。

國安局長蔡明彥3日表示，11月到12月是中共軍演熱期，將發揮聯合情監偵掌握共軍動態，必要時與友盟交流情報。（中央社資料照 ）

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍、蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。蔡明彥會前接受媒體聯訪，對於中共軍事演習的評估，蔡明彥表示，11月到12月原本就是中共軍演熱期。基本上料敵從寬，不排除任何可能性。

蔡明彥說明，中共只要把類似的聯合戰備警巡以及遠海長訓等常態性演習包裝，再提供特定演習代號，就可以變成是有針對性的演習，因此不能夠排除任何可能性。

蔡明彥指出，國安局會跟國安情報機關和國防部發揮聯合情監偵的效能，掌握共軍的動態。必要時啟動跟國際友盟的合作，進行情報交流包括科技情報，以便掌握中共相關活動是否有新興挑釁的可能性，全盤掌握相關的情報 。