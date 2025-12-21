中國變態男公廁性侵 「8旬老翁」 新幹線猥褻慣犯成田機場落網

國際中心／程正邦報導

中國變態男在公廁性侵8蟳老翁，引起日本輿論譁然。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本警察廳近日通報兩起引發社會高度不安的中國籍男子性犯罪案，犯罪樣態從交通工具上的隨機猥褻，到令人震驚的公廁性暴力。其中最引發社會議論的，是大分縣發生的一起針對高齡男性的性侵案件。根據日本警方的調查紀錄，一名 41 歲的楊姓中國籍男子已於近日遭到逮捕，其作案動機與是否具備針對性，正由大分縣警展開深度追查。

日本近年來針對公眾運輸工具及公共場所的性犯罪採「零容忍」態度。（示意圖／Pixabay）

震驚全日！公廁內的跨世代性暴力

綜合日媒報導，這起發生在大分縣豐後大野市的案件，因受害者身分特殊而引起高度關注。根據日媒報導，現職於當地公司的中國籍員工楊姓男子，涉嫌在 9 月 6 日晚間 8 點左右，於一處戶外公廁內，對一名高齡 80 多歲的無業老翁實施性侵。

廣告 廣告

警方介入後，這名楊姓男子已對犯行供認不諱。由於 8 旬老翁在生理體能上屬於極度弱勢，且案件發生地點極為偏僻，警方正積極釐清楊男是否預先埋伏，或是與被害人先前即有認識。目前，警方正針對兩人之間是否存在互動連結進行深度挖掘，以釐清這起罕見且變態的性暴力案件動機。

中國男子在新幹線猥褻日本少女後潛逃出境，隔兩周入境日本仍遭逮。（圖／翻攝自photoAC）

新幹線「鹹豬手」潛逃離境：時隔兩週入境再遭逮

另一波輿論焦點則鎖定在北海道新幹線的猥褻事件。一名現年 42 歲、同時擁有中國與英國雙重國籍的男子，被控於 9 月 1 日在行駛中的新幹線車廂內，猥褻一名 10 多歲的未成年少女。據悉，案發於奧津輕今別站至木古內車站路段，受害少女在下車後立即通報車站人員，但該名男子隨即離境逃逸。

然而天網恢恢，該名男子於 9 月 18 日再度從東京成田機場入境日本時，被警方依據監視錄影與通緝資料當場逮捕。儘管在後續偵訊中，該男子堅決否認所有指控，但日本警方表示已掌握關鍵證據，將持續追究其刑責。

法律觀點：日本對外籍人士性犯罪的嚴懲機制

報導提到，日本近年來針對公眾運輸工具及公共場所的性犯罪採「零容忍」態度。對於外籍人士在日本境內犯下性侵害或猥褻案件，除面臨長期徒刑外，刑滿後通常會被列為「不受歡迎人物」並強制驅逐出境，終身禁止再次入境日本。

更多三立新聞網報導

預告板南線屠殺「難怪同夥失敗」！中科作業員自稱張文共犯遭聲押

火力溯源！張文「移動火藥庫」驚現 53 瓶汽油彈 採購清單曝光

孤狼戰爭！張文「5度變裝」飯店淪補給站囤35汽油彈 警：他原計畫續戰

「砍人不揪」引公憤！輔大資工生玩過火遭辦 校方證實了

