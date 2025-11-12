41J肉聲／中國豆腐渣工程？「紅旗大橋」合龍10個月剛通車 瞬間坍塌太驚悚

中國豆腐渣工程？「紅旗大橋」合龍僅10個月剛通車，瞬間坍塌太驚悚。圖／翻自《香港01》

中國四川省紅旗大橋於本月11日下午發生嚴重坍塌事故，當局稱由於前一天就發現問題，所以已經進行交通管制，因此這起事故並未造成人員傷亡。不過紅旗大橋在今年1月才合龍，並才剛開放通車不久，如今發生嚴重坍塌，再度讓外界質疑是否為豆腐渣工程。

位於四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗大橋，11日下午4時左右，疑似山上土石流爆發，泥石滾滾傾瀉，導致連接山體的橋墩與橋面斷裂，之後整個坍塌掉入河中，騰起滾滾灰塵，只剩下連接左岸的橋體佇立水中。阿壩州委宣傳部指出，前一天已發現大橋出現裂縫，同日已進行封閉管制，因此這起事故並未造成人員傷亡，至於事故原因仍待進一步調查。

當局宣稱紅旗大橋可將馬爾康、金川縣、壤塘縣三地的交通緊密串聯，重塑區域交通格局。橋樑全長758公尺，主墩高達172公尺，堪稱「雲中之橋」。據四川高速公路建設開發集團有限公司官網顯示，今年1月14日，G317線大渡河雙江口水電站庫區復建公路工程項目紅旗大橋220公尺中，跨順利完成合龍階段。

不過許多網友看到大橋崩塌的影像，紛紛直呼：「這是否又是豆腐渣工程？崩成這樣太誇張！」、「中共工程果然不可信。」、「真的沒有人傷亡嗎？」也有網友諷刺地說：「中國基建遙遙領先！」、「這就是中國日常。」



