41J肉聲／中國豆腐渣工程？「紅旗大橋」合龍10個月剛通車 瞬間坍塌太驚悚
中國四川省紅旗大橋於本月11日下午發生嚴重坍塌事故，當局稱由於前一天就發現問題，所以已經進行交通管制，因此這起事故並未造成人員傷亡。不過紅旗大橋在今年1月才合龍，並才剛開放通車不久，如今發生嚴重坍塌，再度讓外界質疑是否為豆腐渣工程。
位於四川省阿壩州馬爾康市雙江口水電站附近的紅旗大橋，11日下午4時左右，疑似山上土石流爆發，泥石滾滾傾瀉，導致連接山體的橋墩與橋面斷裂，之後整個坍塌掉入河中，騰起滾滾灰塵，只剩下連接左岸的橋體佇立水中。阿壩州委宣傳部指出，前一天已發現大橋出現裂縫，同日已進行封閉管制，因此這起事故並未造成人員傷亡，至於事故原因仍待進一步調查。
當局宣稱紅旗大橋可將馬爾康、金川縣、壤塘縣三地的交通緊密串聯，重塑區域交通格局。橋樑全長758公尺，主墩高達172公尺，堪稱「雲中之橋」。據四川高速公路建設開發集團有限公司官網顯示，今年1月14日，G317線大渡河雙江口水電站庫區復建公路工程項目紅旗大橋220公尺中，跨順利完成合龍階段。
不過許多網友看到大橋崩塌的影像，紛紛直呼：「這是否又是豆腐渣工程？崩成這樣太誇張！」、「中共工程果然不可信。」、「真的沒有人傷亡嗎？」也有網友諷刺地說：「中國基建遙遙領先！」、「這就是中國日常。」
41J肉聲／中國人惹人厭！佔東京澀谷大馬路跳舞 韓反中團體遭惡意潑液體
41J肉聲／悲報！日本最紅「美術館貓」病逝 與保全鬥智可愛畫面成追憶
白癡不分國界！沖天炮插臀部「菊花爆開」 朋友不知嚴重性還大笑
內有影片／比101還高！通車不到一年 中國四川紅旗大橋坍塌
中國四川紅旗大橋垮橋！據《印度時報》（The Times of India）12日報導，位於四川省的紅旗大橋僅完工數個月就在周二（11日）發生坍塌悲劇，所幸在坍塌前就已經在附近道路發現裂縫並偵測到地形滑動，緊急封閉交通，沒有造成人員傷亡。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
才剛通車10個月橋就垮了！四川紅旗大橋瞬間垮塌影片瘋傳 官方初判山體滑坡釀禍
綜合《極目新聞》、《新京報》等多家陸媒報導，紅旗大橋事故發生於11日下午約4時。根據目擊者拍攝的影片可見，橋體劇烈崩解後落入下方河中，現場濃煙滾滾，巨大聲響迴盪山谷，橋身鋼筋裸露、斷面處泥水傾洩，部分殘骸散落碧綠水面。即便透過畫面，亦能感受到現場強烈的衝擊力...CTWANT ・ 14 小時前
才完工10個月！中國四川紅旗橋驚傳垮塌
[NOWnews今日新聞]中國四川阿壩州紅旗特大橋，昨（11）日傳出坍塌事故，連接山體邊坡的橋墩與橋頭路面發生斷裂，橋體殘骸與大量土石傾瀉而下，激起現場煙塵滿天，景象十分驚人。該大橋今年1月中旬才合龍...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
四川紅旗大橋才通車10個月 整座橋「斷裂倒塌」畫面曝
【緯來新聞網】剛建完10個月的中國四川紅旗大橋11日下午突然發生倒塌，整座橋體斷裂後落入河道，現場塵緯來新聞網 ・ 17 小時前
