中國豪擲逾20萬顆衛星！謝金河點名「台廠7猛將」：今年股價表現勢必熱鬧

低軌衛星產業正高速成長，全球星鏈布建、衛星通訊商轉以及應用擴散同步推進，帶動供應鏈需求快速放大。財信傳媒董事長謝金河指出，美中太空競逐已成為今年市場關注的重點賽局，「低軌道衛星」題材可望全年發酵，他並點名，有7檔台廠相關概念股只要搭上題材，股價表現勢必相當熱絡。

謝金河在臉書以「美中太空競賽會是26年重要賽局」為題發文表示，最近有一則受關注的消息是中國向聯合國國際衞星聯盟（ITU）提交涵蓋14個星座，超過20萬顆的衞星頻軌申請，這符合中國一貫的國策，美國有的，中國也要有，而且量要讓對手跟不上。

謝金河透露，目前為止，美國的衞星有8500顆，中國只有903顆，這次中國一出手就是20萬顆，這個企圖心令人側目。而這也顯示美國和中國在發展太空的策略不同。他說明，美國以特斯拉執行長馬斯克為首的Space X今年會IPO，市場估計市值會從1兆美元起跳，可能會達到1.5兆美元；Amazon的太空計劃也積極展開，台灣很希望能和Amazon合作。美國的太空計劃從市場切入，最終目標在獲利極大化。

中國政府扶持衛星產業 謝金河：企業股價如旱地拔蔥般暴起

謝金河指出，中國是國家政策，不在乎有沒有獲利，在追求市場極大化。從市場的角度看，從去年以來的PCB（印刷電路板），銅箔基板的勝宏科技、生益科技、滬電等，矽光子概念的中際旭創、新易盛股價上漲都告一段落。最近輪到低軌道衞星的公司股價飆漲。

謝金河舉例，中國衞星從16.38到109元人民幣，中國衞通從8.7到48.98人民幣，北斗星通從21.01到63.19元人民幣，航天電子、航天發展、雷科防務等，股價漲幅都很驚人。這些企業都是政策扶持的企業，股價如旱地拔蔥般暴起，也代表著國家政策方向。

日前神盾集團董事長羅森洲在趕赴南韓前，特別向外界說明神盾在低軌道衛星領域的布局。謝金河認為，低軌道衛星將成為貫穿今年資本市場的核心題材，並點名7間台廠——昇達科、華通、燿華、鐳洋、昇貿、耀登、金寶電子等，只要與低軌衛星「沾得上邊」，今年市場表現勢必相當熱鬧。

