中國豬又有新病毒 台灣備戰！ 明年2月拚重返WOAH

台灣發生首例非洲豬瘟，但僅限於案例場，沒有擴大。農業部長陳駿季今天(27日)表示，目前正完備廚餘管控的3要件，若一切就緒，明年2月21日就會向世界動物衛生組織(WOAH)申請為非疫區。另外，由於中國豬隻又傳出新病毒「蓋塔(GETV)」，且韓國非洲豬瘟也捲土重來，陳駿季表示，台灣的高強度防疫管制暫時不會停止。

國內非洲豬瘟疫情目前僅限台中梧棲單一案場，且毛豬恢復拍賣已進入第三週，豬肉價格持穩；但對岸中國目前不僅因為養豬集團擴大產能，導致豬肉供過於求、價格驟跌，創下近4年新低，且河北等省份近期還爆發死亡率極高的「蓋塔病毒」，已經引發病死豬流入市場的擔憂。

農業部長陳駿季27日在立法院經濟委員會答詢時表示，台灣傳出非洲豬瘟後，目前仍持續高強度防疫管制措施，像是維持禁用廚餘養豬、邊境管制包括包裹加強查驗、手提行李百分百X光檢查，且人工開箱抽驗再提高20%。他也坦言，除了中國豬出現新病毒「蓋塔」，韓國非洲豬瘟也捲土重來，防疫工作確實愈來愈嚴峻。陳駿季說：『(原音)我們的風險愈來愈大，甚至於前幾天韓國又爆發了非洲豬瘟，所以我們鄰近的國家其實不斷的就是清除了以後再發生，那台灣一定不要類似這樣的行為，所以我們現在持續是用高強度的防疫管制。』

由於全國廚餘有6成透過豬隻去化，在禁餵豬隻後，農業部正研擬廚餘去化相關方案。陳駿季證實目前大方向是朝禁用家戶廚餘養豬，僅開放使用團膳、餐飲業者等事業廚餘。但他也強調若要重新開放，得符合3個條件，就是蒸煮要落實、稽核完善以及法令完備，且會讓養豬業者有一段緩衝期，逐步讓廚餘養豬落日。

陳駿季也表示，若一切就緒，明年2月21日就會向世界動物衛生組織(WOAH)申請回到非疫區之列。(編輯：宋皖媛)