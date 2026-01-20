中國財政部：2025財政赤字率約4% 2026支出只增不減

（中央社記者呂佳蓉北京20日電）中國財政部副部長廖岷今天表示，2025年中國新增政府債務規模為人民幣11.86兆元（約新台幣53億元），較前一年增加2.9兆元，財政赤字率為4%左右，比前一年提高1個百分點。至於2026年財政總體支出力度將「只增不減」。

財聯社報導，中國國務院新聞辦今天舉行例行記者會，由廖岷介紹「發揮積極財政政策作用，推動經濟社會高質量發展有關情況」，並回應媒體提問。

中國為刺激低迷的經濟情況，2025年全國「兩會」期間發表的政府工作報告中提到，2025年赤字率擬按4%左右安排、比前一年提高1個百分點。

廣告 廣告

廖岷表示，2025年更加積極的財政政策，「做到了兼顧努力支持當下經濟增長，辦好民生實事，又有效推動中國經濟的結構轉型，為經濟社會中長期可持續發展打下了堅實基礎」。

他指出，2025年，財政赤字率按4%左右，比前一年提高了1個百分點，新增政府債務規模是11.86兆元，比前一年增加了2.9兆元，超過此前幾年的平均水平。儘管2025年中國增加了赤字和政府債券規模，但與國際比較，中國政府負債率依然較低，遠低於20國集團（G20）國家的平均政府負債率水準。

廖岷又表示，2026年中國財政部門將繼續實施更加積極的財政政策，概括起來為「總量增加、結構更優、效益更好、動能更強」。2026年財政赤字、債務總規模和支出總量將保持必要水準，確保總體支出力度「只增不減」、重點領域保障「只強不弱」。

他說，將在2025年更加積極的基礎上繼續擴大財政支出盤子，體現政策積極。同時，會考慮財政中長期可持續性，注重增強發展後勁。2026年財政部門將支持穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，確保「十五五」實現良好開局。

另外，他也表示，2025年堅持在發展中化債，在化債中發展。各地通過債務置換後，債務平均利息成本降低逾2.5個百分點，降低地方政府負擔，增強了地方發展的動力。（編輯：邱國強）1150120