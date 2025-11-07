中國貨改「美國原料」不肖廠商竄改乳清蛋白標籤

高雄一名女進口商看準健身熱潮，從中國進口廉價的豌豆分離式蛋白，但私自竄改原產地標籤，把中國改成美國。（圖／東森新聞）





高雄一名女進口商看準健身熱潮，從中國進口廉價的豌豆分離式蛋白，但她深知台灣人對中國原料的食品有疑慮，居然私自竄改原產地標籤，把中國改成美國，甚至塗改部分產品的有效日期，不法獲利141萬元，遭檢舉才東窗事發，這名女進口商也遭法院判刑一年半。不過她私下透露，這批高蛋白本來就是美商中製，是前員工執意改標籤，讓她相當委屈。

健身房重訓，推啞鈴推槓鈴，自我約束想讓自己身材更有型，揮灑汗水後再泡一杯高蛋白，讓自己能長肌肉。但你以為你喝的美國製高蛋白是真的美國原料嗎？答案是不一定，因為有不肖業者竄改來源標籤，把中國製包裝成美國製。

有不肖業者竄改來源標籤，把中國製包裝成美國製。（圖／翻攝自購物網站）

判決書指出，高雄一名李姓女商人，看準健身的高蛋白市場需求，2022年開始從中國進口廉價的豌豆分離蛋白。她也很清楚台灣人對中國製的食品有疑慮，便把標籤改成某美國品牌原料，商品有效日期有改掉，成功騙過不少健身族群，累積銷售破百萬，直到消費者檢舉才東窗事發，竄改TMP美國蛋白之原產地標記、蛋白脆片之有效期限，分別判處有期徒刑1年6月。

當事公司員工vs.記者：「因為我剛好有客人來問，喔所以你們現在也沒賣那個，對那產品有問題我們就沒賣了，因為我們現在這邊的話，都會有人來檢查。」

似乎因為判決書被平面媒體揭露，有客人不放心，還刻意跑一趟現場詢問，員工也強調，這些產品早已經下架。不過致電李姓女商人，她說不願再針對這件事對外回應，她也私下透露，有問題的那批高蛋白本來就是美國品牌中國製造，是前員工執意將翻譯的標籤改成美國製，遭到判刑相當委屈。

但不管原因為何，賣假標籤的食品就是詐欺，好在這些高蛋白早已下架，不然消費者被蒙在鼓裡，傷荷包外，恐怕也吃出健康疑慮。

