中國貴金屬交易商跑路捅出10億人民幣大洞 國投集團重傷

國際白銀價格過去一個月翻漲一倍後跳水重挫。路透社資料照片



就在國際貴金屬跳水重挫投資人信心的同時，中國傳出有交易商跑路，引發至少10億人民幣虧損大洞，而其中受害最慘的就是中國國投集團旗下的國投期貨公司。

「彭博新聞」今日（2/2）引述知情人士指出，綽號「帽子」的中國貴金屬貿易商徐茂華（Xu Maohua，音譯）近日突然逃離中國且未完成交易合約，導致高達10億元人民幣損失，而隸屬中國國投集團的國投期貨（SDIC Commodities Co.）則被牽扯其中遭求償巨額賠款。

據報導，國投期貨之所以牽扯其中和中國期貨圈長期的「循環交易」作法有關。所謂的「循環交易」是指公司之間互相買賣同一項資產，製造營收假象。

6名知情人士向彭博新聞表示，徐茂華是協助國投期貨提升營業額的關鍵人物，而這些主要是透過不合規的交易達成。根據官方規定，國有企業只能從事和其核心業務有關的原料交易。

消息透露，徐茂華的財務狀況出問題和他押注白銀價格將下跌失算有關，以至於決定逃離中國。過去幾個月內，白銀價格上漲一倍，直到上週五（1/30）才出現崩跌。

知情人士說，當徐茂華失聯後，維持多年的「循環交易圈」形同斷鍊。據悉，負責運送金屬銅和其他貴金屬的物流商以及供應商均未收到貨款，國投期貨也因此被連帶求償2億元人民幣。

報導說，雖然沒有任何官方數據可證實銀行圈和其他貿易商因徐茂華跑路而損失的金額，但初估至少達10億元人民幣，甚至可能更高。

