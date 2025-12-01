中國買家持產恐被盯上 日本房市或迎拋售潮

▲過去不少中國投資者到日本重金投資房地產等物件，不過近來在日中關係緊張、中國政府加強監控國人在海外資產之下，中國人購買在日本購買房產可能將成為被當局盯上的原因。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 過去不少中國投資者到日本重金投資房地產等物件，不過近來在日中關係緊張、中國政府加強監控國人在海外資產之下，中國人購買在日本購買房產可能將成為被當局盯上的原因，過去在日本房產市場出現的爆買潮可能會因此出現轉變，中國人很可能將開始大量拋售手中的日本公寓。

曾經出版過《買房讓日本人幸福了嗎？》等書籍的房地產記者榊淳司在週プレNEWS投書指出，高市早苗上月在國會答辯中表示，「台灣有事」將構成日本「存立危機事態」，後續中國國駐大阪總領事在社群媒體上拋出「斬首」言論。隨後，中國政府呼籲國民限制赴日旅遊和重新考慮留學，導致日中關係陷入前所未有的緊張狀態，且短期內難以緩解。

而今年中國政府就以「對日抗戰勝利80週年」為由，舉行了盛大的閱兵儀式。此外，他們接連上映反日電影，藉此煽動對日本的敵對氛圍。文章指出，高市早苗在國會的答辯，也使得原先敏感的氣憤更為火爆。

據悉目前日中兩國領袖沒有會談計畫。不過在日本社群媒體上，似乎也出現了「如果中國入境遊客消失就太好了」的評論。

在這樣的情勢之下，中國人在日本的存在感減弱，日本社會對「中國人在日本買房」的態度也變得更為警戒。

房地產市場的微妙變化

中國在日本購買房產的現象，可以追溯到20多年前。然而，近五年來，這種趨勢變得尤為顯著。據日媒報導，在東京奧運選手村舊址開發的「晴海Flag」，總戶數4145戶中，有約三成被外國人買下。據推測，這些外國人絕大多數是中國人，在晴海Flag常常能聽到中文。

近來在日本，有關於外國人購買日本公寓及其他房地產的討論熱烈，現今中日外交緊張升級，持有日本房產的中國人，其動向已成為日本市場不得不面對的新問題。

此外，更敏感的是中國政府會以何種眼光看待在日本擁有房地產的中國人。近年來，中國對於「裸官」的審查日益嚴厲。「裸官」指的是家人和資產已轉移到海外，但仍服務於中國政府的官員。他們隨時可以逃往海外，以應對自身腐敗可能曝光等危機。

據稱，自改革開放以來，因裸官外逃而從中國境內流出的資產總額高達7兆日圓，這對共產黨政權來說是個嚴重問題。近期的趨勢顯示，中國正採取措施，包括留學生必須在畢業後立即回國，以及海外金融資產與不動產受到嚴密監視。在這樣的情況下，「在日本購買公寓」自然成為被當局盯上的理由。

在此次風波之下，中國人「移民日本」或「在日本持有公寓」*的行為，可能已經嚴重背離了當局所提倡的「愛國」理念。即便已經移民日本，也很難置身事外。如果其家人或親戚仍留在中國，當局的壓力可能會施加到他們身上，包括「你孩子在日本買的房子，資金來源是什麼」、「你會不會將來也逃到日本找孩子」。這類詢問與壓力，很可能逐漸成為新常態。

此外，日本對外國人購屋的態度也越來越嚴格：「日本政府似乎要限制外國人持有不動產？」高市政權確實被報導正在研議相關政策。若這類情況持續，過去幾年瘋狂湧入日本房市的中國資金，如今正面臨政策與情勢的雙重夾擊。中國人的「爆買」潮恐將出現逆轉可能，為日本房市帶來新的變數。

