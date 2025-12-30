中國買瀨戶內海7人小島 島民募資盼贖回

▲日本瀨戶內海一座只有7人居住的小島笠佐島，島上一部分土地被中國人買下建別墅跟碼頭，但島的附近有美軍駐紮的岩國基地，以及海上自衛隊的基地，使得居民陷入不安。（圖／翻攝自山口縣官網）

[NOWnews今日新聞] 近年許多中國投資者到日本購買房地產，不過日前有數據揭露，中國人狂買日本境內重要安保設施附近房地產，掀起日本警惕。日本瀨戶內海一座只有7人居住的小島笠佐島，島上一部分土地被中國人買下建別墅跟碼頭，但島的附近有美軍駐紮的岩國基地，以及海上自衛隊的基地，使得居民陷入不安，當地發起了群眾募資籌措資金，試圖要將土地買回來。

根據全日本新聞報導，位於瀨戶內海、行政區屬於山口縣的笠佐島，約莫有20個東京巨蛋大小，僅能從屋代島搭乘每日僅約3班的船隻，航行約7分鐘抵達。因為海流湍急，能釣到鰺魚和真鯛，是釣客心目中的私房景點。但隨著高齡化影響，島上目前的人口僅剩7人，不過近期卻有許多中國不動產業者頻繁出入當地。

查閱不動產登記資料後發現，在與島民居住區相反的一側，約3700平方公尺的土地，已被一名居住在上海的中國籍人士購入。實地前往該地後，可以看到現場已放置重型機具，電線桿也已架設完成。仔細一看，立在竹林中的電線桿上標示著「2024年12月」。購地者的相關人士表示，「是為了興建別墅而購買的」。

島民不安：發起募資欲購回土地

不過此舉引發了島民的強烈不安。「守護笠佐島之會」代表八木秀也指出，「那邊那座鐵塔後方就是岩國基地，正對面不遠處還有「吳海軍基地」，這裡地理位置極為重要。」

笠佐島距離美國海軍陸戰隊的岩國基地僅約20公里，距離海上自衛隊的吳基地也僅約50公里。部分人士擔心，在涉及安全保障的重要區域，外國人取得土地的行為可能帶來威脅。

岩國市議員石本崇上個月在街頭演說時就直言：「照這樣下去，那座島會變成中國人的島。真的可以這樣嗎？守護那座島，就是守護日本。」

雖然2022年施行的《重要土地利用規制法》賦予政府權力，可對防禦設施等重要區域周邊1公里範圍內的土地利用狀況進行調查，必要時可發出勸告，但笠佐島並不在該法規定的對象範圍內。由於目前尚無法律能直接限制外國人購買土地，跨黨派的「議員聯盟」已成立，要求強化相關規範。

「笠佐島守護會」本月10日發起群募活動，希望募得2000萬圓將土地買回來，目前半個月內已募集超過200萬日圓。

八木秀也擔憂，隨著高齡化加劇，未來島上可能無人居住，表示：「真的很擔心。到時候島上沒人了，他們想做什麼都可以。」

政府的方針

針對外國人取得土地的問題，日本政府也開始採取行動。經濟安全保障大臣小野田紀美16日表示，為了消除國民對於外國人取得不動產的擔憂，將與相關部會合作進行研議，以便能適當公開掌握到的資訊。

自明年度起，日本政府將要求不動產與森林土地的取得必須登記國籍。即使居住海外者購買日本不動產，也都必須列入申報對象。

