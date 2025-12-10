中國買美國大豆換到了什麼？資深記者投書《華郵》：川普的全面偏袒

編譯林浩博／綜合報導

這對中共真的是筆好交易！美國資深政治記者格拉帝（Jim Geraghty）9日投書《華盛頓郵報》，直指中國以美國大豆的購買當作籌碼，換到川普政府的討好偏袒。不只對中國網攻危害國安的批評銷聲匿跡，像是盟友日本與中國發生爭端，華府同樣默不作聲。台灣總統賴清德訪問中南美友邦，想過境美國，也遭到擋下。格拉帝戲稱，川普總統真是把中國領導人習近平，當作了自己的「好兄弟」，絕不讓任何「小事」阻礙他們的交情。

廣告 廣告

美國總統川普與中國國家主席習近平10月30日會面。資深記者格拉帝投書《華郵》指出，中國以購買美國大豆為籌碼，成功換取川普政府的諸多讓步，從拒絕台灣總統過境、暫緩對中國情報機關的制裁，再到當前的中日爭端，竟對盟友日本冷眼旁觀。（圖／翻攝自X平台 @BlexCrypto）

喊停對中國安部制裁

這篇文章題目為《中國用購買一些美國大豆從川普身上換到什麼》（What China gets from Trump for buying some US soybeans），開頭就提及上週才出爐的美國新國安戰略，儘管當中說要以軍事優勢嚇阻台海衝突、反對單方面改變現狀云云，但話說得再漂亮，也難掩川普政府實際行事的巨大落差。

文章暗示，川普政府遇到中國，似乎膝蓋就會軟。中國駭客組織「鹽颱風」，對美國關鍵基礎設施從事網路間諜活動，2024年底即成功入侵至少9家電信公司，但好一陣子政府都無人有所表示。

回想一年前，前朝拜登政府，時任副國安顧問紐伯格（Anne Neuberger）才出言警告：「中國鎖定了美國關鍵基礎設施。」

但川普回鍋後，似乎並未出手整治，反倒是英國《金融時報》於2日爆料，川普為了不讓10月30日「川習會」達成的貿易休兵破局，喊停了對網攻幕後黑手、中國國安部的制裁計畫。

對中日紛爭視而不見

東亞盟友日本，恐怕也對川普心寒。11月7日，日本首相高市早苗於國會答詢時，明確表達「台灣有事即日本有事」，引發北京的憤怒報復，甚至於上週末共機兩度用火控雷達鎖定日方戰機，讓兩國的緊張關係，瀕臨擦槍走火。中國明目張膽欺壓日本，但川普政府除了駐日大使表態挺日，其餘人都默不作聲。

更有甚者，《金融時報》於6日再爆料，日本駐美大使山田重夫被逼得沒辦法，只好請求美方加大對東京的公開聲援力度。

文章諷刺，川普有時間思考週末脫口秀節目的來賓人選、自己與人權牧師的關係，還有一名職棒運動員的官司，就是沒時間關心美國盟友與中國的爭端。

日本首相高市早苗於10月底美國總統川普來訪期間，開心合影。蛋高市恐怕沒想到，川普為了與中國的貿易協議，竟然背棄當時定幫忙日本的承諾，在中日爭端中，對日本視而不見，甚至還喝斥高市別刺激中國。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

拒絕賴清德過境

川普對中國的偏袒可說是一樁又一樁、一件又一件。像是他突然髮夾彎，歡迎中國留學生就讀美國高校，又或者是他一直不願執行TikTok禁令，抑或是台灣的賴清德總統訪問中南美友邦，過境美國的申請被打回票。

文章再嘲諷，只要購買些許美國大豆，許多你想要的，都能獲得。也可見川普似乎認為，自己與習近平是「好兄弟」（buddy-buddy），像是網攻、恐嚇盟友的「小事」，他也絕不允許破壞他們的「好交情」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

積極把日本形塑成「和平破壞者」 中共試圖外交孤立日本

新聞幕後／歐洲領袖走鋼索！倫敦會議力挺烏克蘭 又小心翼翼不觸怒川普

不甩對美輸出下跌！中國11月出口反彈 年順差破1兆美元紀錄

美「國安戰略」8度提台灣 中國外交部嗆：鬥則俱傷！停止縱容以武拒統

