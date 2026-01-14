中國貿易順差創新高 轉向多元市場抗美關稅壓力

（德國之聲中文網）中國海關總署週三（1月14日）表示，中國2025年貿易順差攀升至人民幣8.51兆元（約1.2兆美元）。在美國總統川普發動關稅戰、迫使出口商尋找美國以外市場的背景下，中國進出口再刷新歷史紀錄。

中國貿易順差在去年11月首次突破1兆美元大關。由於中國對東南亞與歐洲等地的出口，彌補了對美出口放緩的缺口，中國12月整體出口年增6.6%，為近三個月來最快增速。進口增幅也超出預期，成長5.7%。

廣告 廣告

2025年全年，中國對美出口下滑20%；相較之下，對非洲出口暴增26%，對東南亞國家成長13%，對歐盟增加8%，對拉丁美洲成長7%。

中國2025年的稀土出口量攀升到至少2014年以來的新高。北京自4月起開始限制多種稀土元素的出口；路透社引述分析人士認為，該舉措意在於美中針對大豆採購、可能的波音飛機交易以及TikTok美國業務前景進行磋商之際，展現中國對華府的影響力。

中國海關總署副署長王軍表示，2026年中國仍面臨「嚴峻複雜」的外部貿易環境，但他表示：「貿易夥伴更多元，抗風險能力顯著增強。」

專家：中國須提振國內市場需求

美聯社引述分析人士指出，全球對電腦晶片、電子設備及其原料的廣大需求，是支撐中國出口的主要類別之一；另外，汽車出口去年亦呈現成長。強勁的出口表現幫助中國經濟維持接近官方約5%的年度成長目標，但也引發其他國家憂心，大量廉價進口恐衝擊他國的本地產業。

彭博社報導分析，不斷擴大的貿易順差凸顯了中國製造實力與國內消費長期疲弱之間的失衡。出口支撐了中國的成長，但政府打擊過度借貸、導致多家開發商違約後，中國房地產市場的長期低迷仍持續壓抑消費信心與國內需求。

國際貨幣基金（IMF）總裁去年12月呼籲中國修正經濟失衡，加快擺脫對出口的依賴，轉而透過提振內需與投資來支撐成長。中國領導層已將提升消費者與企業支出列為經濟政策重點，但包括「以舊換新補貼」在內的措施，迄今成效有限。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師Jacqueline Rong表示：「我們預期中國國內需求成長仍將疲弱。事實上，提振內需的政策力道看起來比去年更弱，特別是針對消費品的財政補貼計畫。」

「川普因素」揮之不去

經濟學家預期，在中國企業於海外設立生產基地、欲以較低關稅進入美國與歐盟市場，以及對低階晶片與其他電子產品需求強勁的支撐下，中國今年仍將持續擴大全球市佔率。

不過，亦有跡象顯示北京已意識到必須適度抑制工業品出口，才能延續經濟成長，並改善因出口過度擴張而產生的外界觀感問題。上週，中國取消了太陽能產業的出口退稅補貼，這項措施長期以來一直是與歐盟摩擦的焦點。

分析人士指出，短期內，來自川普的挑戰不會消失，即便美國最高法院可能在週三對川普加徵關稅的作法作出不利裁決。

川普週二表示，他認為中國可以向美國商品開放市場；而在前一天，他才威脅要對與伊朗有貿易往來的國家加徵25%關稅，恐怕重新撕裂與伊朗最大貿易夥伴中國之間的舊傷口。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家Zichun Huang指出：「川普威脅對與伊朗商業往來的國家加徵25%關稅，突顯美中之間存在重新升高貿易緊張的潛在風險。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 周依恩 (路透社、美聯社、彭博社等)