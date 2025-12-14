中國貿易順差創1兆！美國經濟學家投書《金融時報》：並非好消息

編譯林浩博／綜合報導

中國官方近期公布數據，顯示今年前11個月即達成1兆美元的年順差里程碑，經濟成長率也有望實現5%的目標。不過，美國康乃爾大學國際貿易教授普拉薩德（Eswar Prasad），卻於14日投書英國《金融時報》警告，這其實對中國、對全世界，都並非好徵兆。

中國今年還沒過完，貿易順差就達成1兆美元里程碑，但有美國經濟學家認為，這其實是對中國與世界經濟的不好預兆。（圖／翻攝自X平台 @CE_ChinaEconomy）

內需疲軟 全靠出口

這份標題為「中國的1兆美元順差對北京、對世界都是問題」（China’s $1tn trade surplus is a problem for Beijing — and the world）的評論文章中，普拉薩德一針見血地指出，才11個月就達成1兆美元的貿易順差，雖然凸顯了中國的強大出口實力，但對於北京想推動人民幣作為國際貿易主要貨幣，以及把自己作為「以規則為基礎的世界貿易體系」之捍衛者形象，恐怕都會有所不利。

廣告 廣告

文章指出，中國面臨勞動力萎縮、生產力疲弱這兩大難題，尚能以信貸投資帶動的老模式，撐住GDP成長。但隨著薪資與就業雙雙成長疲軟、房地產崩盤仍無法恢復、民眾對政府失去了信心、國內消費低迷，這套貸款推成長的老模式，在後疫情時代也越來越難維持下去。因此中國誇張的貿易順差，實際上是內需不振、只能依靠出口的失衡，甚至可以說，中國經濟不再是帶領全球經濟成長的火車頭，反倒會扯世界消費需求的後腿。

民間投資受壓抑

中國的投資，主要依靠國有企業進行，並未轉化為生產力或獲利的提升。文章分析，中國政府打壓私營企業，又與美國大打貿易戰，都削弱了企業信心，從而壓抑了民間投資。

每當中國經濟放緩，政府就會喊話用宏觀政策刺激。但文章批評，中國經濟的問題是由政府自己造成，但當局卻仍一貫想從上到下的干預方式，加以修正。以「反內捲」政策為例，原意在約束過度競爭，以免越競爭、企業利潤越低，引發通貨緊縮。但其實此舉並未改善企業信心，反倒造成投資突然停滯，即使政府想以降息與放寬信貸來挽救，恐怕效果同樣不大。

世界貿易體系的保護者？

中國因川普關稅而對美出口衰退，輸出的市場改以東南亞、非洲、拉丁美洲等地為主。但文章認為，這些地方製造業疲軟，同樣內需不足、經濟靠出口，因此面對中國傾銷，可以想見各國也會築起關稅壁壘。

文章批評中國利用貿易的漏洞，以他國的經濟成長前景為代價，換取自身經濟成長，如此還想作為自由貿易的保護者，實在站不住腳。文章點名中國對製造業大量補貼，卻又對外國企業進入自家市場，重重設限，還刻意壓低人民幣匯率，以刺激出口。

文章建議，與其政府持續過度干預，不如採取成長再平衡的策略，就勞動市場、金融體系，還有中央與地方的財政關係，施加改革，另外也應扶植私營企業、修補社會安全網。作者認為應改以服務業為成長的引擎，如此才能提升就業成長的前景，改善消費疲軟。人民幣也應該放手升值，因為此舉可減輕對中國經濟增長的拖累，而且甩開了央行的嚴密監管，有助人民幣在全球金融交易的地位。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

看破美國手腳！美AI官員：中國拒用輝達H200 加強扶植自家晶片產業

解放軍越界挑釁 台人無線電「5字回嗆」王定宇：這就是台灣的民意

中菲再爆南海衝突！中國海警船水砲攻擊菲漁船釀3傷 菲控中國擋救援

中日韓衛生部長會議 中國僅派司長級官員出席

