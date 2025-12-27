中國貿易順差破 1 兆美元 謝金河：中國內捲化將成為 26 年國際大事

[Newtalk新聞] 中國海關總署本月初公布最新貿易數據，宣稱中國今年前 11 個月的貿易順差累積突破 1 兆美元，刷新該國歷史紀錄。針對中國今年取得的「歷史性成就」，財訊傳媒董事長謝金河分析認為中國正透過貿易出口顯示自身製造業的強大，推測中國出口導致的「內捲全球化」可能成為 2026 年的國際大事。

謝金河昨日( 26 日)透過 Facebook 發文指出，在美國川普政府發起全球對等關稅的背景下，中國仍創下了人類史上最大的出口順差數字，並正式突破了 1.07 兆美元(折合新台幣約 33.59 兆元)。其中，中國的出口額約為 3.41 兆美元(折合新台幣約 107.06 兆元)，年增 5.4% ；進口額則為 2.34 兆美元(折合新台幣約 73.46 兆元)，衰退 0.6% 。

廣告 廣告

謝金河表示，中國透過手機、 PC 、NB 、家電產品、機器人與太陽能電池模組等多項機電產品創造了高額出口，占整體出口額比例約 60.9% 。另一方面，中國的半導體出口額也獲得大幅度的成長，佔比高達 25.6% ，緊接其後的則是汽車產業的 17.6% 。「中國的新三項：電動車、電池與太陽能產品的出口成長十分強勁」。

謝金河稱，受到美國川普政府的關稅影響，中國在今年前 11 個月對美國的出口額衰退 16.9% ，但中國卻成功地將產品出口到東協、歐洲與非洲地區，彌補在美國市場面臨的損失。其中，中國針對東協的出口年增 8.5% ，總額多達 6.82 兆元人民幣(折合新台幣約 30.46 兆元)；對歐洲與一帶一路國家的出口則分別為 5.37 兆與 21.3 兆元人民幣(折合新台幣分別為 23.99 兆與 95.14 兆元)，分別增加 5.4% 與 6% 。但謝金河認為，中國在加強對上述地區出口的同時，也將國內的「內捲」帶到這些國家。

謝金河強調，受中國「內捲」衝擊最深的就是歐盟，「歐盟過去的安全靠美國，能源靠俄羅斯的便宜天然氣，消費靠中國，但現在『三隻腳』幾乎全斷了」。謝金河以德國為例，稱德國今年向中國的出口總額僅為 810 億歐元(折合新台幣約 2.99 兆元)，但向中國進口的商品總額卻高達 1680 億歐元(折合新台幣約 6.21 兆元)，貿易逆差來到驚人的 870 億歐元(折合新台幣約 3.22 兆元)。「二戰以來，德國的汽車是德國人的驕傲，但現在中國新能源車兵臨城下，德國車廠也吃不消，過去在中國呼風喚雨的大眾汽車也遭逢空前的挑戰」。

謝金河認為，過去歐洲一直仰賴中國提供的廉價消費產品，直到現在才驚覺產業已被中國掏空，「已經來不及了」。謝金河也補充指出，中國的內捲現象也衝擊包含泰國、中南美洲與非洲等國家，「 1.07 兆美元的貿易順差顯示了中國製造業的強大，但中國工業產品把眾多國家產業打趴，為了讓國內製造業找到出口，中國內捲全球化將會是 26 年的世界大事」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

俄軍「同步收斂」戰術突襲 基輔遭極音速飛彈猛攻至少6起爆炸

日本外務省公開1994年外交文件！解密中國為阻李登輝訪日 用這招威脅