中國貿易順差破1兆美元歷史紀錄 遭批以鄰為壑

正當美中貿易戰方興未艾之際，中國今年前11個月的貿易順差卻高達1.07兆美元，一舉突破了中國貿易順差的歷史新高。對此，學者認為，這根本就是中國以鄰為壑的表現，完全是將大量產能過剩產品銷往外國的結果，不過學者也預測，中國貿易順差的數字，恐在中國工廠優勢不再，以及各國相繼對中國祭出貿易壁壘後，迎來「短多長空」的局面。

中國貿易順差破兆 學者批以鄰為壑

根據統計，中國今年前11個月進出口總值為5.75兆美元，其中出口約有3.41兆美元，年增5.4%；進口則有2.34兆美元，年減0.6%，貿易順差首度突破1兆美元大關，達到1.07兆美元。而究竟是什麼原因，造就了這個歷史性的數字，學者認為，這根本就是中國以鄰為壑的結果。

淡江大學經濟系教授蔡明芳說：『因為他自己的內需不行，就是習近平最近在中國共產黨的期刊《求是》雜誌裡面所提到的，他要再繼續去強化他的內需，內需既然不行，只好靠出口，出口現在美國又不讓你出口，而且確實美國對你加的關稅那麼高，讓你賣不過去，你只好賣往其他國家，你國內有生產過剩價格很低，國外又少了美國市場，最終的結果一定會變成以鄰為壑。』

歷史性數字 恐反映中國經濟不佳訊號

但蔡明芳也認為，中國不用高興太早，因為這個歷史性的數字恐怕也正在反映中國經濟低迷的訊號。

他說：『那你可以看到從十四五規劃開始到現在，要如何去發展內循環，就是中國非常重視的一件事情，但是到十四五計畫已經快要結束的今年，中國的CPI(消費者物價指數)只有0.7，那就代表他的內循環的發展是怎樣？是失敗的！因為你要發展內需，到你十四五計畫都快要結束的時候，你的內需竟然還是這麼樣的低迷，這當然不是一個健康的現象。』

除了出口外 已無刺激經濟工具？

蔡明芳進一步分析，當一個國家只有依賴出口刺激經濟成長，大概就已經沒有什麼其他的工具可以玩了，所以要說，這反映出中國自己本身的經濟不好，這絕對是事實，如果再加上投資又持續不斷的降低，更是呈現了中國本身內部經濟惡化的現狀，像是星巴克和漢堡王出售股權，台商退出中國市場，更是比比皆是。

蔡明芳說：『除了外國這些美國公司以外，當然我們台灣本身很多的包含鼎王、包含鼎泰豐、85度C、八方雲集，很多的餐飲服務業，其實也都開始在撤出，或暫停在中國的展店，當我的消費不見了，當然廠商就會暫停展店，或者是就乾脆退出啦，因為管理成本還是那麼高嘛，所以你要說經濟學人所談的，這種巨大的貿易順差，可能並不是大家所看的那麼樣的正向，有可能是他經濟真的很不好的結果，我想這個是無庸置疑的。』

以鄰為壑 恐引來他國報復關稅措施

只是這種靠出口撐住的經濟能走出久？蔡明芳並不看好。尤其中國這種以鄰為壑、傾銷產品的做法，似乎已引起許多國家的不滿，像日前訪中的法國總統馬克宏就曾警告，如果中國再不減少對歐盟的貿易順差，就不排除對中國祭出關稅措施。

而事實上，除了法國外，墨西哥也早先一步通過法案，自 2026 年起將對未與墨西哥簽訂貿易協定的亞洲國家祭出關稅重拳，內容涵蓋了汽車、鋼鐵、紡織等逾 1,400 多項商品，擬課徵 5%至50% 不等的關稅，外界一般認為，這明顯是衝著中國龐大的製造業出口而來。

歷史高峰後 中國經濟恐迎來短多長空

對此，中華經濟研究院助研究員王國臣就預測，中國貿易順差的狀況，恐在中國工廠未來優勢不再，以及各國相繼對中國祭出貿易壁壘後，將會迎來「短多長空」的局面。

他說：『總的來講，我們對於現在的出口順差，會比較抱持一個短多長空的觀點，因為剛才說到海外投資總是會有結束的時候，那麼中國的工廠優勢地位將不再，第二個是各國也開始祭出貿易或關稅壁壘，所以出口將來也會受阻，不只是美國，而且是各國都在祭出貿易壁壘，所以兩個觀點交叉，覺得後續中國的出口應該會下降。』

出口一旦反轉 中國經濟成長恐下修

蔡明芳甚至預測，在中國出口數字反轉向下後，明年的經濟成長也必然下修，再加上外商對中國政府缺乏信任，一天到晚擔心技術被抄，或是資金遭到管制，在沒有外資的活水下，中國低迷的經濟想要起死回生，恐怕比登天還難。