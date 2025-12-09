中國貿易順差首度突破一兆美元

根據英國航運相關網站表示，中國今（二○二五）年前十一個月貿易順差首度突破一兆美元，主要受惠於製造商為迴避美國總統川普高額關稅，將出口轉向歐洲、澳洲及東南亞等非美國市場，推動十一月出口大幅成長。

這份報告顯示，對美國出口較去年同期大減近三分之一，但其他主要市場需求強勁，使整體外貿表現亮眼。

資本經濟研究公司（Capital Economics）指出，美中貿易休戰中的減稅措施未能帶動對美國出貨，但整體出口仍呈現反彈。該公司預期中國明年出口仍具韌性，並將持續擴大全球市場占有率，而貿易轉向效果明顯，正抵消美國關稅對中國出口的拖累。

中國海關數據顯示，十一月整體出口較去年同期增加五點九％，扭轉十月下滑一點一％的局面，並超越英國通訊社預測的三點八％。進口則增加一點九％，略低於經濟學家預期的三％。十一月貿易順差達一千一百一十一億六千八百萬美元，較十月九百億零七百萬美元明顯擴大，創六月以來新高，也高於市場預估的一千零二億美元，其中在前十一個月累計順差首次突破一兆美元，具有重要意義。

分析師認為，自川普二○二四年勝選後，中國加速分散出口市場，強化與東協及歐盟的貿易合作，並藉由中國企業全球布局，在境外建立新的生產基地以降低關稅衝擊。

十一月中國對美國出口較去年同月減少二十九％；對歐盟出口較去年同月增十四點八％；對澳洲出口激增三十五點八％；對東協出口增加八點二％。

儘管美中雙方在十月三十日川普與中國國家主席習近平於南韓會晤後同意削減部分關稅，但美國對中國商品平均關稅仍高達四十七點五％，超過普遍認為會侵蝕中國出口商利潤的四十％門檻。

歐亞集團（Eurasia Group）指出，電子設備及半導體產品是出口成長主要動力，低階晶片及電子零件短缺，推升價格，而中國企業全球擴張也帶動機械與設備進口。

受出口數據支撐，人民幣八日走強。投資人並關注中共中央政治局在同日表態將採取措施擴大內需，作為經濟轉型的重要方向。外界也聚焦即將召開的中央經濟工作會議，該會議將制定明年經濟目標及政策方向。

經濟學家估計，川普重返白宮後造成的美國市場萎縮，已使中國出口成長速度減少約二％，相當於零點三％的國內生產毛額（GDP）。

十月出口曾因「提前出貨以避關稅」效果消退而意外下滑，儘管十一月新出口訂單有所改善，但仍處於緊縮區間，突顯中國製造業替代美國需求的挑戰仍大。