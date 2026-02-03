中國賓士降價大跳水！最多省新台幣30萬 名單一次看

中國大陸的豪華車市場拋出震撼彈。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels）





農曆新年即將到來，中國大陸的豪華車市場卻拋出震撼彈，根據中國大陸全國工商聯汽車經銷商商會證實，德系豪華品牌賓士已經正式下調多款主力車型的官方建議零售價，平均降幅高達10%左右。這波由原廠主導的降價行動，不僅讓經銷商感到意外，更預示著中國車市新一輪的價格體系重塑已經展開。

賓士主力熱銷車型官方售價全面下調

綜合陸媒報導，這次調價的消息最早由全國工商聯汽車經銷商商會於2月2日發布，隨即獲得多家經銷商的證實。賓士品牌方是在2月1日正式對部分車型進行價格調整，重點鎖定在目前市場需求最旺盛的三款主力系列，分別是賓士C級轎車、GLC以及GLB休旅車。這類官方性質的降價與以往經銷商私下的折價不同，代表了原廠對於市場競爭態勢的直接回應。

具體降幅出爐最高調降近七萬元人民幣

根據目前流出的詳細調價清單，賓士這波降價非常有感，入門級的C 200 L轎車調降約3.3萬元人民幣（約新台幣14萬9,954元）；而在年輕家庭中相當受歡迎的GLB 200部分車型，降價幅度也達到了3.8萬元人民幣（約新台幣17萬2,675元）。最引人注目的莫過於中大型豪華休旅車GLC 300轎跑車型，其降幅預計高達6.8萬元人民幣（約新台幣30萬8,997元）。

豪華品牌加入價格戰引發車市連鎖反應

業界專家分析，賓士選擇在此刻大幅降價，主要是為了因應中國本土新能源車品牌與其他豪華品牌之間的激烈競爭。隨著電動化轉型的加速，傳統燃油車與插電混動車型的價格門檻正不斷下探，即便強如賓士也必須調整姿態來確保市場佔有率。至於其他品牌會如何做出對應策略，還要繼續觀察。

更多東森新聞報導

買新車要等過年後？傳「美規車」進口關稅將歸零

愛玩車／賓士最新自動駕駛系統 將登入美國市場

愛玩車／賓士發布安全警告 這些車「充電勿過80％」

