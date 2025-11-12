中國賣「蟑螂粉」咖啡 真實口感：酥酥脆脆！

國際中心／李筱舲報導



近日，中國網路上出現一款極具話題性的神秘飲品，這款飲品是由中國北京一家博物館，於今年6月底推出的「蟑螂粉咖啡」，咖啡上撒有蟑螂粉，再搭配烘烤過的大麥蟲作為裝飾，外觀上看起來相當獵奇，館方表示，所有使用的原料均為中藥房供應，符合食品安全標準，而這杯「蟑螂粉咖啡」最近在網路上突然爆紅，吸引不少網友討論。





北京博物館推「大麥蟲尬蟑螂粉咖啡」…館方親曝真實口感：酥酥脆脆好喝！

這杯「蟑螂粉咖啡」在網路上掀起討論，館方強調原料為中藥房供應，符合食品安全標準。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告





綜合陸媒報導，這家位於中國北京的博物館於今年6月底推出一系列以「昆蟲為主題」的飲品，將可食用昆蟲與咖啡結合，品項包含：大麥蟲咖啡、含豬籠草消化液的特調飲、萬聖節限定螞蟻飲品，以及近期引發話題的蟑螂粉咖啡。據介紹，這間博物館的定位是融合尖端科技、生態互動與深度學習的沉浸式自然體驗中心。館方表示：「我們研發這款咖啡（蟑螂粉咖啡）的初心，是讓大家有一個不一樣的體驗，破除大眾對昆蟲的刻板印象。」館方也強調，這款咖啡是使用優質的咖啡豆，表面撒上藥用蟑螂粉，大麥蟲則來自山東一家養殖場，並經烘焙處理，原料均由中藥房供應，符合食品安全標準。





北京博物館推「大麥蟲尬蟑螂粉咖啡」…館方親曝真實口感：酥酥脆脆好喝！

民眾對於這杯獵奇咖啡的評價呈現兩種極端，館方也坦言這款咖啡的每日銷量僅十餘杯。（圖／翻攝自微博）





這款咖啡目前售價45元人民幣（約新台幣196元），外界也對其風味相當好奇，館方說明，咖啡上除了蟑螂粉外，還撒了一些海苔粉增添風味，並表示：「其實這個咖啡還滿好喝的，上面的大麥蟲吃起來酥酥脆脆的，口感不錯。」至於這杯獵奇咖啡的評價，館方則說：「基本上就是兩個極端，要嘛愛得要命，要嘛就是噁呀」館方也坦言，這杯蟑螂粉咖啡每日銷量僅十餘杯，客群以追求新奇體驗的年輕人為主，屬於小眾市場。

原文出處：北京博物館推「大麥蟲尬蟑螂粉咖啡」…老闆親曝真實口感：酥酥脆脆好喝！

更多民視新聞報導

新幹線上吃「這味」引爭議 網怒批：討人厭又沒常識！

川普演說遭BBC「誤導剪輯」 2高層請辭認：確有疏失

北海道棕熊「吞嬰啃人」 丘珠事件噩夢細節重現

