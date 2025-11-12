中國質疑美國「黑吃黑」 控國家級駭客竊太子集團12萬枚比特幣

太子集團創辦人陳志遊走在中國、柬埔寨等各國之間。（資料畫面）

跨國詐騙集團「太子集團」事件持續延燒。中國國家計算機病毒應急處理中心（CVERC）近日發文，指控美國政府透過駭客技術手段，竊取了此前沒收自柬埔寨詐騙集團首腦陳志約12萬枚比特幣。美國司法部於今年10月宣布接管這批當時價值約150億美元（約新台幣4,605億元）的加密貨幣，並指控在逃的陳志涉嫌電信詐騙及洗錢。中國官方於是將此事件定調為一場由「國家級駭客組織」操盤的「黑吃黑」事件。

中國CVERC的文章指出，這批比特幣（約12.7萬枚）最初在2020年12月29日的「路邊礦池」（LuBian）駭客攻擊事件中被竊取，當時持有者正是陳志。文章強調，這批贓款被盜後在攻擊者的錢包地址中存放了近4年，幾乎沒有變動，不符合一般駭客急於變現的行為模式。直到2024年6月，這批比特幣才被轉移到新地址，而僅僅數月後，美國司法部就在2025年10月宣布沒收這批比特幣，種種證據表明，這批資產正是2020年被駭客竊取的同一批。

文章進一步表示，種種跡象顯示，美國政府可能早在2020年就已透過駭客技術手段「竊取」了陳志持有的這12.7萬枚比特幣，這是一起典型的「國家級駭客組織操盤」事件。中國政府近年來多次指控美國從事網路攻擊，例如先前曾指控美國利用在菲律賓、日本與台灣等地的技術陣地發動網攻，以隱藏自身、嫁禍他人。

在台灣，國安單位對陳志所屬的太子集團持續調查發現，該集團的犯罪觸角已從柬埔寨延伸至全球。該集團不只在美國加州設立空殼公司、在英屬開曼群島經營非法線上博弈，還在台灣斥資上億購買豪宅「和平大苑」及限量跑車作為洗錢工具，目前在台的四名幹部已遭收押。

國安單位調查更揭露，2018年中國官方雖表明願無償援助柬埔寨2.6億美元（約新台幣81億元），但其中1.7億美元（約新台幣53億元）最終竟是由太子集團支付，這讓情報單位高度懷疑陳志與中共解放軍有密切合作關係。軍事專家也指出，陳志刻意包裝成愛國與慈善商人形象，將不法所得用於配合中國情報單位在各國進行滲透，質疑太子集團在各國設立據點，恐不僅是單純的洗錢工具，更涉及中國的統戰行動。





